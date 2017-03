Alti e bassi durante i test invernali per Vale, che al termine della tre giorni in Qatar si è detto preoccupato: "Non siamo pronti".

99 condivisioni 0 stelle

7 ore fa di Daniele Rocca

Se il buongiorno si vede dal mattino sarà una stagione complicata per Valentino Rossi. Il pilota della Yamaha, durante i test invernali di MotoGP, ha faticato a trovare il giusto feeling con la sua M1. Il peggior risultato nella tre giorni in Qatar: il Dottore ha fatto un passo indietro rispetto all'ottima prestazione di sabato:

Se paragoniamo ieri a oggi, questa domenica è stata molto difficile. Ho iniziato con la stessa moto ma sfortunatamente non avevo lo stesso feeling e la stessa velocità. Le condizioni della pista sono cambiate e non è stato possibile migliorare.

“Viñales is very, very fast” - #VR46



📰 https://t.co/LiUhwUZJ0D #QatarTest pic.twitter.com/Qaz05IQQ8S — MotoGP™ (@MotoGP) March 12, 2017

Fuori dalla top ten, Rossi non ha nascosto la sua preoccupazione in vista dell'inizio del campionato. Tra due settimane prenderà il via il motomondiale, proprio sulla pista di Losail. Una delle preferite dal Dottore, ma servirà una moto competitiva a e la giusta messa a punto.

I problemi di Valentino Rossi

Le disgrazie non vengono mai sole. Oltre a non essere riuscito a risolvere le problematiche sulla sua M1, il pilota di Tavullia deve preoccuparsi anche di quello che succede nell'altra metà della scuderia. Vinales è sempre stato il più veloce durante i test, con Rossi costretto a rincorrere:

Non abbiamo ancora capito perché non riusciamo a far andare la moto al 100% e sono un po’ deluso eccetto qualche buon giro, questi test invernali non sono andati molto bene. Adesso dovremo confrontarci per essere più competitivi in vista della prima gara. Spero che in queste due settimane che succeda qualcosa di miracoloso.

"Unfortunately I have some pain, a few holes in my fingers but I'm OK"



This crash for VR didn't stop him charging to 2nd today!💪#QatarTest pic.twitter.com/s21sTpb7qW — MotoGP™ (@MotoGP) March 11, 2017

Valentino ha smorzato la delusione, mettendoci sempre quel pizzico di ironia che contraddistingue le sue interviste: