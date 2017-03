Nuovo appuntamento con Inside the Cage, la rubrica tutta dedicata alle MMA targata FOX Sports.it. Protagonista dell'analisi odierna Conor McGregor, campione UFC.

di Massimiliano Rincione

Ci sono due tipi di appassionati nel mondo dello sport: quelli che conoscono Conor McGregor e quelli che fanno finta di non sapere chi sia. L'ascesa del campione pesi leggeri UFC - primo a detenere contemporaneamente due cinture all'interno della promotion - è stata gloriosa e repentina, come abbiamo più volte sottolineato. Tuttavia, lo spirito imprenditoriale e le gran capacità comunicative dell'irlandese non sono quasi mai state messe in risalto al pari del talento mostratp all'interno dell'ottagono. Proprio per questo, nella nuova puntata di Inside the Cage analizzeremo tutte le facce del personaggio McGregor.

Businessman

Ventidue milioni di dollari. Questo - dollaro in più, dollaro in meno - dovrebbe essere il totale dei cachet percepiti da McGregor fin dal suo arrivo in UFC, tra borse, bonus e sponsor. Una cifra già di per se mostruosa, ma misera se rapportata a tutti gli affari e gli eventi promozionali che vedono protagonista Notorius, ormai diventato un vero e proprio uomo di mondo, sempre al centro del jetset.

Mai nessuno era stato ricoperto d'oro come McGregor, neanche mostri sacri delle vendite quali Anderson Silva, Brock Lesnar e Tito Ortiz. Come detto, a ciò si è anche aggiunto un impegno da parte dell'atleta di Dublino in numerose uscite pubblicitarie e commerciali, che hanno contribuito a far lievitare ancor di più i suoi guadagni.

UFC = McGregor?

Ma UFC dipende veramente da Conor McGregor? Questo interrogativo è stato uno dei tormentoni più in voga sul web negli ultimi mesi, portando a una vera e propria guerra tra fans e haters del campione pesi leggeri. Dare una risposta, in realtà, non è difficile: è chiaro come la promotion riesca a generare introiti indipendentemente dalla presenza di McGregor, ma è altrettanto lampante come gli stessi introiti siano in grado di raggiungere picchi inverosimili ogni qual volta l'irlandese viene chiamato in causa, direttamente o indirettamente.

Il pantheon dei top

L'ascesa di Conor McGregor all'interno di UFC lo ha portato nel brevissimo a divenire l'uomo di punta delle MMA moderne. Notorius incarna oggi per le arti marziali miste quello che fu Michael Jordan per il basket, Tiger Woods per il golf e Ronaldo - O Fenomeno - per il calcio. Una personalità così grande da oscurare tutto il ventaglio di colleghi che prova - senza risultati - ad imitarlo, nel tentativo di sbarcare il lunario.

Se uno sport in crescita come le mixed martial arts sta raggiungendo un target d'ascolti così alto il merito è soprattutto di personaggi come McGregor, che più della Rousey e di tanti altri suoi predecessori è riuscito ad attirare a se quanto più pubblico casuale possibile, appassionatosi alle dinamiche sportive e non di un uomo che, nel prossimo futuro, verrà comunque ricordato come uno degli atleti più influenti di tutti i tempi.