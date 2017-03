I media spagnoli hanno rivelato le parole di Viera che hanno provocato la reazione di Bale. Il gallese è stato squalificato per due giornate.

8 minuti fa di Michele Pedrotti

Non è abituale vedere Gareth Bale perdere la testa. Il campione gallese del Real Madrid nella sua carriera si è sempre distinto per correttezza e stile. Ma nella sfida contro il Las Palmas giocata il 1 marzo (pareggiata in rimonta dai blancos) il numero 11 ha rimediato un'espulsione per uno spintone ai danni di Jonathan Viera. A distanza di quasi due settimane, si è venuto sapere quali parole hanno provocato la reazione di Bale.

Gli insulti a Bale durante Real Madrid v Las Palmas

Secondo quanto riportano siti spagnoli come "El Confidencial" e "Mundo Deportivo", le parole che hanno fatto scattare Gareth Bale sono state due: babbuino e scimmia. Dopo questi insulti pronunciati dal numero 21 del Las Palmas, il classe '89 di Cardiff ha reagito come tutti abbiamo visto. Ma sapendo ora come sono andate le cose, si può dire che in qualche modo è stato graziato dalla critica e dai tifosi del Real Madrid.

È chiaro che certe scene non si dovrebbero mai vedere su un campo di calcio, ma se persino un ragazzo tranquillo come lui ha perso la testa significa che i modi usati da Viera non sono stati dei più gentili, e la tesi avvalorata in Spagna sembra essere credibile. A farne le spese è stato solo lui, con ben due giornate di squalifica scontate. Per Bale, inoltre, questa è stata solamente la seconda espulsione in carriera: la prima risale ai tempi del Tottenham quando giocava ancora da terzino, datata 19 ottobre 2008 contro lo Stoke City.