I baschi non riescono a ottenere una vittoria che sarebbe stata fondamentale nella corsa all'Europa League. L'Osasuna agguanta il pari con orgoglio.

8 ore fa di Vinicio Marchetti

La 27esima giornata di Liga si conclude con l'1-1 tra Osasuna ed Eibar. Gli ospiti sembrano avere in mente un solo obiettivo: ottenere una vittoria che gli possa permettere di rimanere nella scia dell’Athletic Bilbao. Gli uomini di Mendilibar, nella prima frazione, rimangono a secco; soprattutto a causa delle straordinarie parate di Sirigu, ma nella ripresa trovano il gol del vantaggio grazie a Kike. Sembrerebbe il preludio a una vittoria inevitabile per l’Eibar, ma l’Osasuna, con orgoglio, trova il pareggio appena sei minuti più tardi con Kodro. Il risultato finale non cambierà. L’Eibar vede il 7° posto occupato dai cugini lontano quattro punti.

Il racconto di Osasuna vs Eibar

L’Eibar ha bisogno di un successo per non perdere contatto con l’Athletic Bilbao, uscito vincitore dallo scontro diretto con la Real Sociedad per un posto in Europa League. Per ottenerlo, Mendilibar affida il peso dell’attacco al solo Sergi Enrich, supportato dal trio formato da Pedro Leon, Adrian Gonzalez e Inui. Gli ospiti partono con un buon ritmo e, al 4', Arbilla effettua un tiro cross sul quale Sirigu è bravo a respingere sulla linea. All’8' ancora Eibar pericoloso con una conclusione dalla distanza di Dani Garcia. Sirigu si distende bene sulla sua destra e si rifugia in calcio d’angolo. Al 15' Enrich si rende pericolosissimo con un tocco ravvicinato su un cross proveniente dalla destra, questa volta di Capa. Sirigu ha un grandissimo riflesso e respinge. Al 25' Inui riceve indisturbato sulla sinistra, converge e calcia in porta. Sirigu compie ancora un grandissimo intervento e mette in corner. Sugli sviluppi dell'azione da calcio d'angolo, Pedro Leon trova Escalante al centro dell'area. Il suo stacco aereo si perde di poco a lato. Passano quattro minuti e la sfida personale tra Inui e Sirigu prosegue: la risposta dell'ex Palermo e PSG sulla conclusione dalla distanza dell’esterno è davvero prodigiosa. Il portiere italiano, anche in Liga, sta dimostrando tutto il suo valore.

Il match si sblocca nel secondo tempo

Occasionissima al 52' per Enrich: l’attaccante colpisce al volo e Oier salva incredibilmente sulla linea. Al 63', doppia occasione per la squadra di casa: Sergio Leon calcia teso verso il centro ma Yoel respinge. Sulla ribattuta c'è Roberto Torres che mette incredibilmente sul fondo. Il match si sblocca al 73': neanche trenta secondi dopo il suo ingresso, Kike porta in vantaggio i baschi. Il numero 17 raccoglie un traversone basso dalla destra di Capa e batte Sirigu con una conclusione rasoterra. Il vantaggio degli ospiti dura solo sei minuti, Kodro riporta in parità le sorti dell’incontro: Merida serve Romero. L’esterno crossa in mezzo dove l’attaccante di casa è bravo a farsi trovare puntuale all’appuntamento con il gol. All’86' colpo di testa di Riera: Yoel vola a togliere il pallone dalla sua porta. Con questo pareggio, l’Eibar sale a 40 punti in Liga. I baschi sono ottavi, a 4 lunghezze di distanza dai cugini dell’Athletic Bilbao. Questo risultato, invece, non aggiunge nulla alla classifica dell’Osasuna, che, con appena 11 punti in classifica, è ultimo.