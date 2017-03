Il Barcellona perde a La Coruña, Messi non segna ma mantiene la vetta della classifica dei cannonieri della Liga. In gol Suarez, secondo, e Cristiano Ronaldo, terzo.

Alberto Casella

La ventisettesima giornata del campionato spagnolo scodella la sorpresa che non ti aspetti: il Barcellona, che ha appena asfaltato il Paris Saint-Germain 6-1 in Champions League, si perde in Liga sulle rive dell’oceano a La Coruña, contro un Deportivo che, a proposito di rimonte storiche, da anni non è più quello che aveva fatto impazzire Ancelotti e il suo Milan nel 2004.

Messi in testa alla classifica marcatori di Liga

Un 2-1 per la squadra di casa che, però, lascia più tracce nella graduatoria a squadre che nella classifica dei marcatori della Liga. Pur scavalcato dal Real Madrid, che ha anche una partita da recuperare, il Barcellona mantiene infatti i suoi due bomber Messi e Suarez nelle prime due posizioni.

Lionel Messi non impressiona e non segna, ma non molla lo scettro di Pichichi provvisorio con 23 reti davanti al compagno Luis Suarez che, autore del gol blaugrana al Deportivo, sale a 20 realizzazioni. L’uruguaiano è al centro di una mini-controversia che riguarda la classifica dei marcatori della Liga, in quanto alcune graduatorie, Opta inclusa, gli riconoscono 21 gol, mentre Marca – che assegna il Pichichi – gliene attribuisce uno in meno, ritenendo che una delle due reti segnate da Suarez il 1° marzo contro il Gijon sia in realtà un’autogol di Juan Rodriguez.

Luis Suarez, un gol a La Coruña

La classifica dei marcatori

In gol anche Cristiano Ronaldo

Le scorpacciate spagnole in Europa rischiano di lasciare tracce anche nella prestazione del Real Madrid che, andato clamorosamente in svantaggio al Bernabeu contro il Betis, recupera e vince 2-1 grazie ai soliti noti.

Cristiano Ronaldo sigla il pareggio in tuffo e si porta a 19 gol, terza posizione della classifica dei bomber di Liga. Per il portoghese, assente nel turno precedente contro l’Eibar, si tratta della quinta rete negli ultimi quattro match, nei quali ha tenuto una media-gol di 1,25. La rete della vittoria, invece, arriva in zona… Sergio Ramos: il difensore di Zidane è come sempre il più lesto ad approfittare di un perfetto calcio d’angolo di Kroos all’81’ – con i rivali appena rimasti in 10 - e di testa manda la palla nell’angolino in basso a sinistra. Per Ramos, diventato il difensore più prolifico nella storia del Real Madrid, è il settimo gol in questa Liga, alla pari con Bale e Benzema, e il decimo in stagione.