Elisir di lunga giovinezza. Deve averne bevuto in quantità Kazuyoshi Miura, l'attaccante dei record. I gol non c'entrano però, è una questione di capelli bianchi. Con il tap-in messo a segno contro il Thespakusatsu Gunma, il Samurai è diventato il cacciatore più anziano a segnare tra i professionisti.

A 50 anni e 14 giorni il numero 11 dello Yokohama ha battuto il primato di un certo Stanley Matthews, che ha giocato l'ultima partita a 50 anni e 5 giorni. Un doppio record che durava da 52 anni e che, in meno di una settimana, Miura ha riscritto.

Professional debut: 1986



