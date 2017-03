Tra i vari atti di vandalismo che sarebbero stati compiuti dai rossoneri allo Stadium ci sarebbe anche una scritta offensiva. Ma spunta un precedente del 2010...

1359 condivisioni 3 stelle

3 ore fa di Paolo Cola

Ci sono modi migliori di vincere che con un rigore quantomeno dubbio a tempo scaduto. E ci sono modi migliori di perdere che vandalizzando le strutture dei padroni di casa. Sul campo, Juventus v Milan è finita al 97', ma l'onda lunga delle polemiche non ha ancora cessato di corrodere la costa. Secondo la Gazzetta dello Sport alcuni giocatori rossoneri avrebbero sfogato tutta la loro furia su alcune suppellettili presenti nel loro spogliatoio: si parla di uno sgabello rotto, di qualche cazzotto rifilato alle riproduzioni delle coppe bianconere appese signorilmente sulle pareti, e soprattutto di una scritta "Ladri" incisa con un pennarello sulle raffigurazioni sintetiche degli scudetti 2005 e 2006, quelli che la giustizia sportiva ha potuto cancellare solo dagli annuari ufficiali ma non dalla casa della Juventus. Piccola variazione sul tema: secondo il Corriere della Sera, la scritta completa sarebbe stata "Ladri di me**a".

Nessun commento dalla Juventus

Al momento la Juventus non ha commentato apertamente l'accaduto, anche se le notizie trapelate alla stampa da qualche parte devono pur essere partite. Possibile, come ricorda la Gazzetta, che il Milan si ritrovi a dover pagare i danni procurati (chissà se anche questa spesa dovrà essere divisa equamente coi cinesi), benché il club di Andrea Agnelli non abbia esposto alcun tipo di denuncia formale. Dal canto suo, nemmeno il Milan ha voluto proferire verbo sull'imbarazzante epilogo della serata di venerdì: forse, in attesa che il Giudice Sportivo completi il disastro con le sentenze attese per martedì mattina. O forse perché oggi il Milan non ha una società in grado di prendere una posizione forte a tutela della propria immagine e della propria reputazione, prassi comune anche quando si ha torto marcio. L'unico deputato a parlare è Vincenzo Montella, che in quanto a vis polemica non è esattamente Mourinho.

71 Facebook Twitter Pinterest Juventus v Milan Serie A 2016 2017-foto-2

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Milan Serie A 2016 2017-foto-3

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Milan Serie A 2016 2017-foto-4

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Milan Serie A 2016 2017-foto-5

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Milan Serie A 2016 2017-foto-6

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Milan Serie A 2016 2017-foto-7

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Milan Serie A 2016 2017-foto-8

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Milan Serie A 2016 2017-foto-9

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Milan Serie A 2016 2017-foto-10

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Milan Serie A 2016 2017-foto-11

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Milan Serie A 2016 2017-foto-12

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Milan Serie A 2016 2017-foto-13

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Milan Serie A 2016 2017-foto-14

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Milan Serie A 2016 2017-foto-15

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Milan Serie A 2016 2017-foto-16

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Milan Serie A 2016 2017-foto-17

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Milan Serie A 2016 2017-foto-18

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Milan Serie A 2016 2017-foto-19

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Milan Serie A 2016 2017-foto-20

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Milan Serie A 2016 2017-foto-21

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Milan Serie A 2016 2017-foto-22

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Milan Serie A 2016 2017-foto-23

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Milan Serie A 2016 2017-foto-24

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Milan Serie A 2016 2017-foto-25

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Milan Serie A 2016 2017-foto-26

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Milan Serie A 2016 2017-foto-27

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Milan Serie A 2016 2017-foto-28

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Milan Serie A 2016 2017-foto-29

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Milan Serie A 2016 2017-foto-30

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Milan Serie A 2016 2017-foto-31

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Milan Serie A 2016 2017-foto-32

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Milan Serie A 2016 2017-foto-33

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Milan Serie A 2016 2017-foto-34

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Milan Serie A 2016 2017-foto-35

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Milan Serie A 2016 2017-foto-36

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Milan Serie A 2016 2017-foto-37

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Milan Serie A 2016 2017-foto-38

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Milan Serie A 2016 2017-foto-39

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Milan Serie A 2016 2017-foto-40

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Milan Serie A 2016 2017-foto-41

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Milan Serie A 2016 2017-foto-42

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Milan Serie A 2016 2017-foto-43

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Milan Serie A 2016 2017-foto-44

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Milan Serie A 2016 2017-foto-45

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Milan Serie A 2016 2017-foto-46

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Milan Serie A 2016 2017-foto-47

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Milan Serie A 2016 2017-foto-48

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Milan Serie A 2016 2017-foto-49

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Milan Serie A 2016 2017-foto-50

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Milan Serie A 2016 2017-foto-51

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Milan Serie A 2016 2017-foto-52

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Milan Serie A 2016 2017-foto-53

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Milan Serie A 2016 2017-foto-54

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Milan Serie A 2016 2017-foto-55

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Milan Serie A 2016 2017-foto-56

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Milan Serie A 2016 2017-foto-57

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Milan Serie A 2016 2017-foto-58

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Milan Serie A 2016 2017-foto-59

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Milan Serie A 2016 2017-foto-60

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Milan Serie A 2016 2017-foto-61

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Milan Serie A 2016 2017-foto-62

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Milan Serie A 2016 2017-foto-63

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Milan Serie A 2016 2017-foto-64

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Milan Serie A 2016 2017-foto-65

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Milan Serie A 2016 2017-foto-66

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Milan Serie A 2016 2017-foto-67

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Milan Serie A 2016 2017-foto-68

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Milan Serie A 2016 2017-foto-69

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Milan Serie A 2016 2017-foto-70

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Milan Serie A 2016 2017-foto-71

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Milan Serie A 2016 2017-foto-72

Chiudi 1 di 71

Montella e il Milan decimato

A proposito di Montella. Il tecnico campano è stato giustamente elogiato per la sportività con cui ha evitato di gettare la croce addosso all'arbitro Massa (e, paradossalmente, criticato dalle frange più oltranziste della tifoseria milanista per il suo approccio troppo soft), ma probabilmente ha voluto abbassare i toni per non permettere ai suoi giocatori di perdere la concentrazione sulla corsa all'Europa League. Il Giudice Sportivo lo priverà quasi certamente di Carlos Bacca per un paio di turni, e forse anche di Mattia De Sciglio, oltre che di Romagnoli e Sosa, squalificati in automatico a causa dei cartellini rimediati sul campo. Tra squalifiche e infortuni (Suso non rientrerà prima di 3-4 settimane), per non parlare dell'ormai mitologico closing, Montella non vuole correre il rischio che la sua squadra deragli anche psicologicamente.

Il precedente di San Siro

Post scriptum. Il 19 aprile 2010, in un articolo del Corriere della Sera a firma Sandro Modeo si raccontavano i danni procurati dai giocatori della Juventus al termine di una rovente sfida contro l'Inter di José Mourinho: porte prese a calci, mura danneggiate, addirittura un tacchetto di metallo conficcato in una delle porte. Così commentò Paolo Belotti, direttore del Consorzio San Siro 2000 e tiepido tifoso bianconero: