Harry Kane è uscito claudicante nel match di FA Cup contro il Milwall. Il problema alla caviglia potrebbe costringerlo ai box fino al termine della stagione.

6 ore fa di Luca Rebiscini

Sorride amaro Pochettino dopo la rotonda vittoria per 6-0 in Fa Cup contro il Millwall. La felicità per il risultato è macchiata dall'infortunio subito da Harry Kane, colpito duro alla caviglia e costretto a uscire dopo appena 10 minuti.

Il contrasto che ha portato all'infortunio

Harry Kane e la maledizione della caviglia

La preoccupazione è stata subito tanta. Si tratta infatti della stessa caviglia che a settembre ha costretto Harry Kane a restare ai box per 7 settimane. Ancora è presto per stabilire i tempi di recupero, ma se il problema fosse lo stesso, il Tottenham dovrà fare a meno del suo numero 10 per il resto della stagione.

Pochettino non ottimista

Il manager degli Spurs, Mauricio Pochettino, al termine del match ha risposto in maniere molto realistica in merito alle condizioni del suo attaccante:

La dinamica è simile a quella dell'ultimo infortunio e la caviglia è la stessa dell'ultima volta: speriamo non sia una cosa grave, ma sinceramente somiglia molto all'infortunio di settembre. Quando perdi un giocatore come Harry, sai già che ti mancherà, ma sarà un'occasione per gli altri giocatori per dimostrare di meritarsi una maglia da titolare. Restiamo in attesa di novità sulle condizioni di Harry Kane.

"After the scan we'll know how his ankle is - we're disappointed."



Mauricio gives an update on @HKane. pic.twitter.com/Hjao394yT0 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 12, 2017

Il Tottenham è Kane-dipendente?

Dalla preoccupazione di Pochettino all'allarme suonato dai tifosi su Twitter. L'infortunio di Harry Kane - in attesa di bollettini medici - ha gettato tutto il mondo Tottenham nello sconforto. Difficile immaginare il rush finale senza l'attaccante capace di segnare 24 gol in 29 presenze stagionali tra le competizioni, un giocatore che attraversava un momento di forma straripante con 8 reti nelle ultime 4 partite di Premier League a White Hart Lane.