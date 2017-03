I Red Devils si presenteranno a Stamford Bridge senza neanche una punta di ruolo a disposizione. Lo Special One pensa a Fellaini e a un tridente leggero.

Una mattanza. Uno dopo l'altro gli attaccanti del Manchester United hanno alzato bandiera bianca e hanno dovuto rinunciare alla convocazione per il match contro il Chelsea, di scena questa sera a Stamford Bridge (diretta su FOX Sports alle 20.45) e valido per i quarti di finale di FA Cup. Dopo la squalifica di Ibrahimovic, dovuta alla gomitata rifilata a Tyrone Mings in Premier League, hanno dato forfait anche Rooney, Martial e Rashford.

Rivoluzione tattica per il Manchester United

L'assenza dell'attaccante svedese era nota ormai da giorni, gli infortuni degli altri tre hanno scombussolato i piani del portoghese. José Mourinho dovrà per forza di cose cambiare faccia al suo Manchester United.

Una delle opzioni - messa in atto anche da Louis van Gaal la scorsa stagione quando fu costretto a fronteggiare una situazione simile - prevede lo schieramento di Marouane Fellaini come punta centrale, affiancato da Mata e Ashley Young, agili e bravi negli inserimenti. Possibile anche che lo Special One punti su un tridente leggero formato da Mata, Mkhitaryan e Lingard, giocatore quest'ultimo che difficilmente delude nelle partite che contano.

Rivincita

Dopo il 4-0 subito in Premier League nel corso del girone da andata, Mourinho è pronto al secondo ritorno da grande ex a Stamford Bridge. Sebbene il Manchester United sia tutt'altro che al completo, l'ex tecnico del Real Madrid stavolta vuole evitare figuracce. In passato ha già dimostrato di saper uscire a testa alta da situazioni come queste. In match a eliminazione diretta con Mourinho nulla è scontato.