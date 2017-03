Il centrocampista francese la decide con un destro da fuori area ad inizio ripresa. Red Devils in 10 per un'ora, rissa sfiorata tra Mourinho e Conte. Blues avanti.

Kanté sa fare tutto, anche gol pesanti. A Stamford Bridge, il Chelsea conquista la semifinale di FA Cup battendo 1-0 il Manchester United. La rete del centrocampista francese nei primi minuti del secondo tempo vale la qualificazione al prossimo turno.

L'esultanza del Chelsea al gol di N'Golo Kanté

Primo tempo, il Chelsea di Conte con l'uomo in più

Stamford Bridge accoglie nuovamente Mourinho dopo il 4-0 di ottobre. Gli uomini di Conte partono a rilento, i Red Devils provano a farsi vedere dalle parti di Courtois. Prima un colpo di testa di Rojo, poi una botta di Mkhitaryan dal limite spaventano i Blues, che però si riorganizzano e rispondono al quarto d'ora. È l'occasione più ghiotta del primo tempo, Hazard entra in area saltando la difesa e conclude a rete, de Gea salva tutto con la prima gran parata del match. Il portiere spagnolo si fa valere anche poco più tardi, quando Cahill attacca un buon corner ed indirizza verso la porta, trovando la risposta del numero uno ospite.

Lo United è in difficoltà, il Chelsea prova ad affondare il colpo. Hazard ha un'altra palla per il vantaggio, si libera della marcatura ma calcia fuori dallo specchio. A complicare la situazione della Manchester rossa, poi, è Ander Herrera: doppio giallo per un tocco su uno scatenato Hazard, un quarto d'ora dopo la prima ammonizione. Mou in inferiorità numerica, opta per Fellaini al posto di Mkhitaryan per una maggiore densità nel reparto. Ma il nervosismo è evidente: Conte si dirige contro il collega dopo l'episodio del rosso, il quarto uomo tiene la situazione calma..

Il finale di frazione non cambia l'inerzia: Moses detta i tempi del passaggio e ci prova a 5 minuti dall'intervallo, ma manda oltre la traversa e rimanda alla ripresa le ambizioni dei suoi.

Michael Oliver sventola il rosso ad Ander Herrera, United in 10

Secondo tempo, la decide Kanté

Detto fatto. Moses ed Azpilicueta gettano le basi per l'1-0, che arriva puntuale al minuto 6. Willian appoggia un pallone per Kanté, che carica il destro da fuori area ed insacca il pallone alla destra di de Gea. I padroni di casa provano a legittimare il vantaggio, ma lo United ha l'opportunità di rimetterla in piedi dopo pochi minuti. Rashford elude l'intervento della difesa e piazza un rasoterra verso Courtois, che si oppone e concede solo un angolo. Solo una fiammata, perchè la squadra di Conte torna a macinare gioco: Hazard si fionda su un rimbalzo favorevole, ma ottiene solo un corner. Sul tiro dalla bandierina, Diego Costa ha la scelta di tempo migliore, ma il colpo di testa sfila appena oltre il palo.

L'uomo in meno si fa sentire, i Red Devils faticano ad allentare la pressione. Willian lavora un buon pallone al limite dell'area, trova lo spazio per concludere a rete ma non inquadra lo specchio di pochi centimetri. 7 corner in meno di 20 minuti dimostrano la supremazia territoriale dei Blues, la difesa avversaria fa buona guardia e punta tutto sulla fase finale del match. Serve Paul Pogba per mettere in apprensione Courtois: spazio sufficiente al limite dell'area, conclusione verso la porta ma mira imprecisa. È l'ultima palla utile per lo United, che non riesce a creare altri pericoli fino al quarto ed ultimo minuto di recupero. Al contrario, c'è solo il tempo per un altro intervento di de Gea: Fàbregas scatta alle spalle della difesa, il portiere sbarra la strada al suo connazionale.

Chelsea in semifinale, Mourinho fuori contro la sua ex squadra

Il Chelsea conquista così l'accesso alle semifinali di FA Cup, completando il quadro insieme ad Arsenal, Manchester City e Tottenham. Dopo il sorteggio, si tornerà in campo sabato 22 e domenica 23 aprile per decidere quali saranno le due squadre che andranno a Wembley. Conte vince un altro duello contro Mourinho, dopo il 4-0 dello scorso ottobre.