A Stamford Bridge Conte sfida Mourinho: si riaccende il confronto dopo il battibecco del 4-0 di campionato. Diretta su FOX Sports alle 20:45.

39 minuti fa di Francesco Bizzarri

Rieccoli, uno contro l'altro: Antonio Conte sfida José Mourinho, due dei manager più importanti d’Inghilterra. Si prevedono scintille a Stamford Bridge tra Chelsea e Manchester United nei quarti di finale di FA Cup. C’è voglia di andare avanti in Coppa, ma soprattutto si cercano rivincite. È ancora negli occhi di tutti l’esultanza focosa di Conte dopo il 4-0 di Premier League all’Old Trafford. Un'euforia che non era piaciuta allo Special One, che a fine partita ammonì l’italiano con due paroline nell’orecchio. In palio, oltre il passaggio del turno, c’è l’orgoglio.

FA Cup, che sfida!

Una partita nella partita. Va bene il campo, ma qui il match si accende anche in panchina. Quel 4-0 ha pesato e pesa tutt'ora nella mente Mourinho, che ha visto Conte esultare come un forsennato nel suo ex stadio. In FA Cup, stasera, tra i due potrebbe esserci il gelo. Era ottobre, un po' di tempo è passato, ma una banale stretta di mano basta e avanza per un saluto. Il primo a prendere la parola e ritornare su quell’episodio è stato l’ex ct azzurro:

Io vivo le partite con grande passione, anche qui al Chelsea. Adoro condividere il mio entusiasmo con i calciatori, lo staff e i tifosi. Ognuno poi è fatto a modo suo. Se ci siamo sentiti con Mou? No, non c’era nulla da chiarire. Occhio allo United, insieme al Manchester City sono due delle squadre migliori in campionato. Noi abbiamo una nostra identità. Dimostriamo di saper giocare bene a calcio, ma di certo sarà una partita davvero difficile contro una buona squadra. Siamo i favoriti? Va bene, dimostriamolo in campo.

Il manager dei Red Devils, invece, si concentra sul gioco dei Blues:

Sono sorpreso dal loro modo di giocare. Il Chelsea è una squadra straordinariamente difensiva. Usano il contropiede con giocatori molto veloci come Diego Costa, Pedro, Willian. Ai miei tempi, da allenatore dei Blues, non ho mai giocato così.

Manchester United, è emergenza

Mourinho pensa al piano B, l'infermeria è piena di attaccanti: Rooney si è fermato in allenamento, non saranno della partita nemmeno Rashford e Martial. Ibrahimovic deve scontare la seconda Mkhitaryan falso nueve. Rientra in difesa Eric Bailly, in dubbio Schweinsteiger. Come affrontare l' FA Cup contro il Chelsea in emergenza.Rooney si è fermato in allenamento, non saranno della partita nemmeno Rashford e Martial. Ibrahimovic deve scontare la seconda delle tre giornate di squalifica . Fellaini sarà adattato in avanti, oppure c'è l'opzione

Conte ha meno problemi, la formazione è praticamente fatta. Terry sarà al centro della difesa al posto di David Luiz infortunato. Alonso out, sulla sinistra gioca Aké. Davanti spazio al tridente classico con Pedro, Diego Costa e Hazard. Calcio d'inizio alle 20.45, diretta su FOX Sports.

Le formazioni di Chelsea v Manchester United