Con il gol al Betis, il fuoriclasse del Real Madrid supera Aduriz e stabilisce un nuovo record: in Liga è il miglior marcatore di testa in attività con 46 gol.

5 ore fa di Luca Rebiscini

Agli occhi delle persone che non seguono quotidianamente il calcio Cristiano Ronaldo tutto potrebbe sembrare fuorché un ottimo colpitore di testa. Maniaco del look, promoter di diversi prodotti per i capelli, eppure l'attaccante portoghese del Real Madrid è un'eccellenza in questo campo, tanto da detenere il record di gol segnati di testa tra i giocatori in attività della Liga.

CRISTIANO (46)

Aduriz (45)



¡El portugués ya es el jugador en activo con más goles de cabeza en #LaLigaSantander! 7️⃣👏 #RealMadridRealBetis pic.twitter.com/7XWo6COORd — LaLiga (@LaLiga) March 12, 2017

Cristiano Ronaldo a quota 46

Con la rete realizzata nell'ultima partita di Liga contro il Betis, Cristiano Ronaldo ha scavalcato l'attaccante dell'Athletic Bilbao Aritz Aduriz, fermo a 45 gol, ed è salito in vetta a questa particolare classifica. In questa stagione ha segnato 5 reti di testa: oltre a quella di domenica, ci era riuscito contro Sporting Gijon, Granada, Valencia e Las Palmas.

Cristiano Ronaldo in gol di testa contro il Valencia

Record in cassaforte

Si trattava solamente di una questione di tempo: nel campionato spagnolo Cristiano Ronaldo ha pochi rivali per quanto riguarda la finalizzazione di testa. L'unico a dargli del filo da torcere, nonostante di mestiere faccia il difensore, è Sergio Ramos, ieri autore dell'ennesimo gol decisivo di testa.

Lotta per diventare Pichichi

Nella classifica cannonieri della Liga Cristiano Ronaldo è attualmente terzo con 19 reti. Davanti a tutti c'è l'eterno rivale Lionel Messi, che pur restando a secco nella sconfitta esterna contro il Deportivo La Coruna, guida con 23 gol a +1 sul compagno di squadra Luis Suarez.