L'attaccante del Real Madrid ha inaugurato la CR7 Crunch Fitness e smentito la leggenda sul numero di esercizi per gli addominali.

Cristiano Ronaldo non è diventato quello che è oggi solo grazie allo sconfinato talento che possiede, ma anche per la dedizione quotidiana e la costante voglia di migliorarsi e di lavorare. Ma anche l'attaccante del Real Madrid ha dei limiti. E così si è ritrovato a smentire la leggenda che circola sul numero di esercizi per gli addominali giornalieri.

Ya conoces mi nuevo gimnasio @CR7CrunchFitness? Ven a ciudad Lineal, hasta el final del mes y aprovecha la matrícula gratis 😉

Cristiano Ronaldo apre una nuova palestra

All'inaugurazione della sua nuova palestra a Madrid, Cristiano Ronaldo ha risposto alle numerose domande dei curiosi:

Non è vero che faccio 3000 addominali al giorno. Alleno questa parte del corpo solamente 3-4 volte a settimana e probabilmente non arrivo a farne nemmeno 1000 totali.

In palestra per fare conquiste

Oltre ai consigli per migliorare il fisico, Cristiano Ronaldo ha fornito un motivo in più per andare in palestra:

Per essere al massimo bisogna allenarsi bene, con intelligenza e determinazione. Andare in palestra può essere utile anche per conoscere nuove persone e soprattutto fare conquiste, anche se esistono tanti altri posti.

CR7 testimonial perfetto

Cristiano Ronaldo alla presentazione della Cr7 Crunch Fitness

Alla presentazione c'era anche Curtis Hartman, fondatore di Hartman Fitness, principale franchise della catena Crunch, partner dell'attaccante portoghese in questo progetto annunciato a dicembre e ufficializzato lunedì a Madrid.

In passato diversi sportivi hanno sposato la nostra idea, ma Cristiano Ronaldo è il più grande di tutti. Siamo una squadra forte e per questo abbiamo grandi aspettative e confidiamo di ottenere presto grandi risultati.

Ha commentato Hartman, che mette Cristiano Ronaldo al centro del progetto anche fuori dal rettangolo di gioco. Un progetto che ha l'ambizione di vincere, come al Real Madrid e d'altronde come in tutta la carriera del fuoriclasse portoghese.