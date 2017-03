L'eliminazione in Champions League, l'accusa de L'Equipe: a Parigi non si respira un'aria serena. Il suo procuratore: "Il mio telefono non smette mai di squillare"

PSG e Verratti: rapporti incrinati?

La cocente sconfitta del Camp Nou potrebbe aver segnato un solco profondo nei rapporti tra il centrocampista della nazionale e il club parigino. Nonostante Verratti si sia sempre detto riconoscente nei confronti del PSG. pronto a credere in lui quando era ancora una giovane promessa alle dipendenze di Zeman, ora qualcosa potrebbe essere cambiato. Un discorso ampio: c'è da tener conto della componente sportiva, con la voglia di vincere anche a livello europeo e non solo all'interno dei confini nazionali, e del fattore ambientale.

Le parole di Di Campli

Dopo l'accusa de L'Equipe, che nei giorni scorsi aveva parlato di una presunta notte di Verratti trascorsa in discoteca insieme a Matuidi prima del big match con il Barcellona, sono arrivate pronte le smentite del club e del procuratore del giocatore Donato Di Campli:

Non ci teniamo ad essere infangati, abbiamo chiesto una smentita ma non è ancora arrivata, procederemo per una querela con risarcimento danni pesante per ristabilire la verità. Il giocatore è arrabbiato. I media francesi dovrebbero baciargli i piedi, ringraziare che giochi al PSG

Marco Verratti sconsolato sul prato del Camp Nou

Calciomercato: cosa riserverà il futuro?

Di Campli poi ha rincarato la dose, gettando il dubbio sul futuro del giocatore:

Non ce l'ha con club e tifosi, che sono sempre stati fantastici. Marco ha un contratto fino al 2021, il presidente ha ribadito la volontà di fare una grande squadra. Però è anche vero che il mio telefono non smette mai di squillare. Se succedessero altri episodi del genere, faremmo riflessioni importanti

Riflessioni che porterebbero Verratti lontano da Parigi: se decidesse di lasciare il PSG, e se il club francese accettasse di ascoltare seriamente le offerte che arriverebbero per il centrocampista azzurro, è facile immaginare nella prossima sessione di calciomercato un'asta tra i maggiori club europei. Se in Italia in prima fila ci sarebbero sicuramente Juventus e Inter, le voci di un interessamento del Bayern Monaco per Verratti sono sempre più insistenti, a maggior ragione dopo l'addio ufficiale di Xabi Alonso. In Spagna il nome di Verratti è stato spesso accostato al Barcellona: Ariedo Braida segue da tempo il giocatore e lo conosce molto bene, fin dai tempi del Pescara. E poi c'è l'Inghilterra, con il Manchester United pronto a entrare in gioco con un'offerta. Per il momento però, PSG e Di Campli provano a ricucire la situazione e a proteggere il giocatore dalle speculazioni di calciomercato. Per l'addio a Parigi, forse c'è ancora tempo.