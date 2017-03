Continua l'assalto del Real Madrid alla punta argentina

3 ore fa

Paolo Dybala: sogni e incubi di calciomercato

Che Paulo Dybala ricorra spesso nei sogni di Florentino Perez è cosa nota. Ed è un dato di fatto che quando di mezzo c'è il Real Madrid, i sogni di calciomercato non siano mai proibiti. Gl ingredienti per disturbare il sonno dei tifosi juventini ci sono tutti: perché il blasone e le capacità economiche dei Blancos possono far tentennare chiunque.

Scambio con Isco e Kovacic?

Calciomercato: trattativa tra Madrid e Torino?

Secondo quanto riportato da Diario Gol, nella sessione di calciomercato estiva, il Real Madrid offrirà alla Juventus lo scambio con Isco e Kovacic, che già da qualche tempo sono sulla lista della spesa dei bianconeri (oltre a Pepe, che non rinnoverà con i Blancos e potrebbe arrivare a parametro zero).