Il bacio sulla maglia del Milan non è passato inosservato: il portiere rossonero allontana le voci di calciomercato e prolunga fino al 2020?

4 ore fa

In casa Milan è sempre viva la discussione sul rinnovo di Gigi Donnarumma: da una parte c'è Raiola che non perde occasione per tenere alta la tensione, dall'altra la società, che seppur alle prese con le incognite sulla nuova proprietà cinese, non vuole mostrare il fianco e ritrovarsi con il suo baby fenomeno al centro delle voci di calciomercato.

Dopo la sconfitta con polemiche annesse dello Juventus Stadium, l'immagine di Donnarumma che bacia la maglia del Milan non è passata inosservata. Un gesto che ha dimostrato una volta di più come il portiere, che da poco ha compiuto 18 anni, sia attaccato ai colori rossoneri. Con buona pace di chi vedeva il baby fenomeno come erede di Buffon a difendere in un futuro non troppo lontano i pali della Juventus. Quel gesto, in chiave calciomercato, potrebbe aver detto molte cose.

Rinnovo del contratto fino al 2020?

Le ultime voci parlano di un rinnovo imminente (la firma nelle prossime settimane?) e nuovo accordo tra Milan e Donnarumma: prolungamento fino al 2020 (ora la scadenza è fissata per il 2018), e ingaggio da due milioni di euro a stagione. Prima dell'ufficialità, però, c'è da aspettare che si risolvano definitivamente le questioni societarie legate al closing. Nel caso le trattative con gli imprenditori cinsesi si prolunghino ancora, c'è comunque la possibilità di un rinnovo: in questo modo Raiola raggiungerebbe l'obiettivo minimo del primo contratto professionistico per il portiere classe 1999. Poi, in un secondo momento, si tornerebbe a mettere un po' di tensione al Milan. L'impressione è che i rossoneri ce la metteranno tutta per evitare che Donnarumma lasci Milanello.