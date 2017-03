Il presidente dei bavaresi Uli Hoeness: "Sarà un nuovo capitolo per il Bayern Monaco, proveremo a ridurre i costi per far crescere i nostri giocatori"

Le parole del presidente del Bayern Monaco Uli Hoeness non lasciano spazio a interpretazioni: nei prossimi anni il club bavarese si concentrerà sulla crescita dei giovani talenti, piuttosto che investire cifre sostanziose su grandi nomi. Detto dalla società che negli ultimi anni ha speso più di tutte in Bundesliga, e in Europa, è chiaro come dalle parti di Monaco sia in programma una chiara inversione di rotta sulle strategie di calciomercato nelle prossime stagioni.

Calciomercato, il Bayern Monaco cambia strategia

Bayern Monaco ex-protagonista del calciomercato?

Solo per restare alla scorsa estate, nell'ultima sessione di calciomercato il club bavarese ha speso in tutto quasi 60 milioni di euro per acquistare Mats Hummels dal Borussia Dortmund e Renato Sanches dal Benfica. Senza contare che la cifra potrebbe crescere di altri 20 milioni a seconda dei bonus legati al rendimento del centrocampista portoghese.

E poi ci sono Arturo Vidal, Douglas Costa, Mario Gotze e Medhi Benatia: tutti grossi acquisti che dal 2013 hanno inciso pesantemente sul budget dei tedeschi.

Uli Hoeness, ora si cambia

Nonostante gli addii prossimi di Philipp Lahm e Xabi Alonso, il presidente Hoeness ha già messo le mani avanti con i tifosi: il Bayern Monaco del futuro crescerà soprattutto grazie ai talenti del settore giovanile.

Sarà un nuovo capitolo per il Bayern Monaco, proveremo a ridurre il costo trasferimenti, cercando di far crescere i nostri giocatori. E visti i tempi non sembra una cattiva idea.

Una strategia che non giunge come un fulmine a ciel sereno. Gli acquisti già completati in vista della prossima stagione vanno proprio in questa direzione.