In appena tre giorni ha già superato il tetto delle 200 mila firme. È la petizione online dall'obiettivo ambizioso: far ripetere la sfida di Champions League tra Barcellona e Paris Saint-Germain. Quella che tutto il mondo ha celebrato come la più grande remuntada di sempre: dal 4-0 in favore dei parigini, nell'andata degli ottavi, al 6-1 del ritorno che ha permesso ai blaugrana di conquistare l'incredibile qualificazione ai quarti. L'esaltazione per l'impresa del Barcellona ha però vissuto fin da subito il rovescio polemico della medaglia: in tanti, sui social e non, hanno spostato l'accento sugli errori arbitrali che hanno condizionato il match del Camp Nou.

Il direttore di gara tedesco Deniz Aytekin è finito sotto l'occhio del ciclone soprattutto per due episodi cruciali: il rigore negato all'85' a Di Maria (lo stesso Mascherano ammetterà nel post partita di aver toccato il compagno di Nazionale), ma soprattutto il penalty concesso a Luis Suarez dopo quattro minuti (realizzato poi da Neymar per il provvisorio 5-1).

La petizione per far rigiocare Barcellona v PSG

Di sviste che avrebbero favorito il Barcellona, però, c'è chi ne ha individuate molte di più. Si chiama Luis Melendo Olmedo ed è il promotore della petizione lanciata sul famoso portale Change.org. Un'iniziativa rivolta a tre destinatari: la UEFA Champions League, i tifosi madridisti e (testuale) tutto il mondo. Foto dell'account che rivela la sua fede calcistica nel Real Madrid, il primo firmatario espone il suo desiderio:

Chiedo la ripetizione della partita Barcellona-PSG per i seguenti motivi: episodi che hanno danneggiato gravemente il Paris Saint-Germain, conseguenze dell'arbitraggio del tedesco Deniz Aytekin che ha avvantaggiato il Barcellona. Per questo chiedo anche la sospensione di Ayketin per i suoi gravi errori commessi durante l'incontro.

Come ogni accusa che si rispetti, anche quella di Luis Melendo Olmedo è corredata dalla lista delle "prove" che inchioderebbero la direzione di gara:

Minuto 2: gol in fuorigioco di Suarez

Minuto 11: rigore non fischiato per fallo di mano di Mascherano

Minuto 23: rosso diretto non sanzionato a Piqué

Minuto 42: secondo giallo a Piqué che ha invece portato al giallo per Cavani

Minuto 45: tre minuti e mezzo di recupero

Minuto 48: rigore inesistente concesso a Neymar, che cerca il contatto

Minuto 54: seconda simulazione di Neymar in area di rigore, non sanzionata

Minuto 64: comportamento aggressivo di Neymar, non sanzionato con il rosso

Minuto 78: rigore per un fallo di mano di Piqué, non sanzionato

Minuto 85: rigore per un fallo di Mascherano su Di Maria. Mascherano l'ha poi ammesso

Minuto 89: tuffo mostruoso di Suarez che ottiene il rigore

Minuto 90: cinque minuti di recupero (finché il Barça non segna)

Minuto 92: secondo giallo risparmiato a Suarez per simulazione.

Un dossier solerte e minuzioso in ogni dettaglio, ma che non spingerà la UEFA a mettere in discussione l'esito della sfida tra Barcellona e PSG. All'indomani del match, lo stesso numero uno Gianni Infantino aveva commentato: