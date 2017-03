Continua a tener banco in casa Arsenal il caso Alexis Sanchez. Stavolta a prendere le difese dell'attaccante è stato Petr Cech, che chiarisce: "Non ha riso".

Non si parla d'altro il quel di Londra: il caso Alexis Sanchez, con la presunta risata dell'attaccante durante la disfatta Gunners in Arsenal-Bayern Monaco, resta il tema caldo. Inaccettabile secondo molti il comportamento del cileno, beccato a sorridere in panchina dopo esser stato sostituito sull'1-5 per i bavaresi. Secondo alcuni tabloid britannici, molti dei senatori storici del club avrebbero già voltato le spalle all'attaccante, schierandosi apertamente con Wenger. Tesi questa smentita da Petr Cech, che ha difeso pubblicamente il compagno di squadra.

"Lasciate in pace Alexis Sanchez"

Fermo e irremovibile il portiere dell'Arsenal Petr Cech, che da gran veterano quale è ha deciso di smorzare i toni, prendendo le parti del Niño Maravilla e smentendo la tesi della presunta risata. Ribadiamo ancora una volta "presunta" per un semplice fatto: quello di Alexis Sanchez potrebbe sembrare più un ghigno di frustrazione, dovuto alla sostituzione inaspettata. D'altronde, chi meglio di Cech può fornire una versione attendibile dei fatti: l'estremo difensore ceco era seduto proprio accanto all'attaccante nel preciso momento in cui l'episodio si è verificato.

Quello che ho visto io era un Alexis Sanchez triste, sconsolato. Lui era molto frustrato dalla situazione, ma i media sono stati capaci di distorcere tutto, accusandolo di aver riso sulle disgrazie della squadra. Peccato che noi giocatori eravamo lì con lui, abbiamo udito le sue parole e percepito tutta la sua delusione. Le responsabilità sono di tutti, e per questo noi come Arsenal dobbiamo rimboccarci le maniche nel tentativo di uscire fuori da questa situazione.

Addio Arsenal?

A prescindere dall'evoluzione del caso Alexis Sanchez, l'addio del cileno a fine stagione continua a restare una possibilità concreta, specie qualora Arsène Wenger continuasse la sua avventura sulla panchina dell'Arsenal. D'altronde il manager francese ha già ricevuto una deadline dai Gunners, che pretendono una risposta sul suo futuro entro i primi di aprile. Dunque, nelle prossime settimane avremo modo di assistere alla sferzata decisiva, in un senso o nell'altro.