A fine stagione Xabi Alonso lascerà il calcio: dal gol al Milan in finale di Champions League al mancato passaggio alla Juventus, tutta la carriera dello spagnolo.

11 ore fa di Elmar Bergonzini

Si spegne la luce, un genio smette. Un po’ come quando una stella smette di brillare. Ce ne sono tante altre, per carità, ma per un attimo quel buio (o quella mancanza di luce) si nota. Xabi Alonso ha deciso di ritirarsi. Il centrocampista del Bayern Monaco smetterà di giocare al termine della stagione. Si spegne una stella del firmamento calcistico.

Il profilo di Xabi Alonso

Già da giovanissimo riesce a mettersi in mostra. Prima alla Real Sociedad, poi all’Eibar, prima di diventare capitano della RealSociedad ad appena 20 anni e conquistare le convocazioni sia della nazionale spagnola under 21 sia di quella maggiore. A 22 anni passa al Liverpool, dove a volerlo fortemente è il suo connazionale Rafa Benitez. Lì forma un centrocampo di tecnica, grinta e forza fisica insieme a Steven Gerrard e Javier Mascherano. Al suo primo anno con i Reds conquista la storica Champions League rimontando i famosi 3 gol al Milan. Quel giorno segnò il gol del 3-3. Il re che incorona la rimonta. Ma a Liverpool erano già da tempo innamorati di lui, come confermato anche da Gerrard in una recente intervista:

Fin dal primo allenamento è stato chiaro che Xabi fosse un campione assoluto... era, per distacco, il miglior centrocampista centrale con cui avessi mai giocato.

La carriera di Xabi

Xabi Alonso ha sempre accompagnato per mano le squadre nelle quali ha giocato ma, per umiltà, camminava sempre un metro dietro. Non è mai voluto stare sotto i riflettori, forse perché è lui che illumina. Al punto che la sua carriera è sempre stata in crescita. Vince l’Europeo del 2008 (ma non da protagonista) poi il mondiale del 2010 e ancora l’Europeo del 2012. Nel 2009 però passa al Real Madrid. Solo un anno prima però sembrava destinato a vestirsi di bianconero. La Juventus lo voleva. La Juventus lo ha trattato. Alla fine però gli venne incredibilmente preferito Poulsen. 365 giorni invece va a Madrid, dove vince la sua seconda Champions League, con Ancelotti in panchina e il suo primo titolo nazionale con Mourinho.

Nell’estate del 2014 decide di passare al Bayern Monaco al quale Pep Guardiola ha dato un profilo spagnolo. Anche lì Xabi Alonso diventa fondamentale. Vince due campionati in due anni, che possono diventare tre su tre a maggio. Il vero obiettivo però è la Champions League. Xabi vuole chiudere con quella partita. Ha detto di sperare di incontrare il Real in finale. Quel giorno, comunque dovesse andare, un genio smetterà. E una stella del firmamento calcistico smetterà di brillare. Ma continuerà ad emanare luce per anni.