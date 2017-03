Il britannico su Citroen comanda la classifica con 21'' di vantaggio sul campione del mondo.

9 ore fa

Terza giornata del Rally del Messico, si corre tra le colline che circondano la città di Leon. Guida la classifica dopo le prime due speciali Juho Hanninen su Toyota. Il finlandese però fatica a ripetersi sullo sterrato. Si conferma invece il belga Thierry Neuville che trova un altro piazzamento dopo quelli in Svezia e a Montecarlo piazzandosi in quarta posizione a meno di un minuto dalla vetta.

Meeke 1°, Ogier c'è

Giornata niente male per il campione del mondo Sebastien Ogier che a bordo della sua Ford Fiesta centra il secondo tempo con un distacco di 21 secondi dalla prima piazza. In testa troviamo invece il britannico Kris Meeke che riscatta parzialmente le opache prove nelle prima due uscite del Mondiale e a bordo della sua Citroen piazza il miglior tempo di giornata portandosi in testa alla provvisoria.

In difficoltà invece il leader del Mondiale, il finlandese Jari Matti Latvale, che ha avuto problemi a causa del riscaldamento del motore.

[di Andrea Tancredi]