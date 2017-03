Volano parole di fuoco tra Luke Rockhold e Bisping, rispettivamente ex ed attuale campione pesi medi UFC. Riuscirà Michael a farsi almeno un amico?

Nuovo attacco nei confronti di Michael Bisping. Chi lo avrebbe mai detto? Che il campione pesi medi UFC non stia simpatico a molti tra colleghi, fans e addetti ai lavori non è certo un segreto, d'altronde.

Il recente matchmaking che ha visto coinvolto lo stesso Bisping non ha affatto contribuito a calmare gli animi, con il britannico che - avendo affrontato in barba ai ranking Dan Henderson ed essendo pronto a far lo stesso con GSP - si è tirato contro le antipatie di quasi tutti i componenti della top 15. A dispetto però dei nuovi nemici di Bisping, è giusto rendere onore ad uno degli antagonisti storici del Conte, ovvero quel Luke Rockhold che, dopo una presunta amicizia, è divenuto uno delle sue nemesi giurate.

Ai microfoni di Submission Radio, Rockhold ha deciso di elevare ad un livello superiore la sua crociata contro Bisping, chiarendo tutto il suo stupore per le mosse compiute da UFC e denigrando anche sul piano personale l'attuale detentore della corona a 185 libbre.

La situazione dei pesi medi la vivo come una pillola difficile da mandar giù. A dir la verità, è tutto parecchio frustrante! Comunque sia, sto tornando a riprendermi il mio titolo. GSP vs Bisping? Credo che per St-Pierre si tratti di un match-up difficile, soprattutto per una questione di stazza. Vedo difficilmente il canadese vincente in questo incontro. Io sto per intraprendere una strada che va dritta verso Bisping. Mike parla, parla e straparla, ma continua ad evitare i top contender della divisione.

Michael Bisping trionfa su Dan Henderson, ex n.13 nei ranking pesi medi oggi ritirato.

La sua conferenza stampa non è stata altro che un delirante monologo di un ubriacone dalla bocca larga. Bisping non sa quello che fa, ed è palese! Guardate il primo match tra me e lui, e lì vedrete il modo di agire di un uomo conscio delle sue mosse, come me. Michael sa di essere un fortunatissimo figlio di pu**ana. Il mio ritorno? Spero verosimilmente di rientrare a luglio, durante l'international fight week. La divisione sta prendendo una piega divertente, quindi non ci resta che attendere e vedere cosa ci offrirà il tempo.

Un Rockhold pieno di rabbia e rancore nei confronti di Michael Bisping, quello che si accingerà a rientrare nell'ottagono intorno alla seconda metà del 2017. Riuscirà l'ex campione pesi medi a riportare quella che è stata la sua cintura a casa?