La card tenutasi a Fortaleza ha riservato match interessanti. Nel main event un grandioso Kelvin Gastelum è riuscito a superare l'ostacolo Belfort e a confermarsi.

un'ora fa di Giovanni Bongiorno

L'evento UFC tenutosi sabato notte in Brasile ha riservato grandissimi match e un main event incredibile nel quale Kelvin Gastelum è riuscito a battere Vitor Belfort in un match che segna un cambio generazionale. UFC Fight Night 106 ha visto inoltre una solida main card ad accompagnare il tutto.

Main card UFC Fight Night 106

Il poster ufficiale dell'evento UFC Fight Night 106

Tim Means vs Alex Oliveira

Nel match d'apertura - categoria dei pesi welter - il Cowboy brasiliano parte in quinta, ma Means sembra gestire bene gli attacchi del suo avversario. Oliveira porta giù "Dirty Bird", ma non fa danni particolari. Il match torna a svolgersi nel clinch, dove Oliveira sembra avere un leggero vantaggio. Nel tentativo di takedown successivo da parte del brasiliano, Means grazie alla gabbia trova un balance inaspettato e ottiene la side position. In quinta anche in apertura del secondo round, il Cowboy brasiliano, che trova ancora un takedown. Il controllo di Oliveira si fa schiacciante, quando i due sono in fase di grappling, Means riesce a far poco. A metà del secondo round, il brasiliano riesce a mettere un triangolo di gambe al corpo, dopo aver preso la schiena, e mette a segno una perfetta rear-naked choke che segna la fine del primo incontro della card UFC Fight Night 106.

Alex "Cowboy" Oliveira si appresta ad entrare in gabbia.

Bethe Correia vs Marion Reneau

In un match nella divisione femminile dei pesi gallo, Correia, non elegantissima, inizia agendo da counterstriker, Reneau dalla distanza studia e colpisce. Appena le due entrano in grappling, è la Correia che riesce ad avere la meglio con la gestione del peso. Dopo aver subito nella fase di striking la sua avversaria, negli ultimi secondi del primo round, Correia ottiene un takedown. Partenza accelerata anche nel secondo round, la brasiliana dallo striking va spesso a vuoto, a causa delle leve non lunghissime, ma nel grappling riesce ad imporre un certo controllo. Dalla metà del secondo, Correia riesce ad andare a segno anche coi colpi, centrando con un diretto e un montante la sua avversaria. La brasiliana riesce a mettere un buon takedown, controllando da terra seppur dalla guardia della Reneau, che mette parecchi colpi al volto della brasiliana. Gran headkick in apertura della terza ripresa da parte della Reneau, Correia resta in piedi ma in palese difficoltà, in modalità sopravvivenza. L'americana la carica e la porta a terra, iniziando una durissima azione di ground and pound. La brasiliana tenta delle transizioni per tornare in piedi, ma la Reneau riesce a rimanere dominante, continuando a colpire la sua avversaria. I tentativi reiterati di rear-naked choke non trovano concretezza, ma i presupposti per un round da 10-8 ci sono tutti. Alla fine la decisione dei giudici verte verso il giusto pareggio maggioritario.

Marion Reneau colpisce in ground and pound Bethe Correia

Jussier Formiga vs Ray Borg

La divisione dei pesi mosca regala quello che sulla carta è un gran match. I due partono a scambiare, combinazioni brevi ma selvagge. I soli break arrivano nella fase di clinch, dove sembra esserci uno stallo. Un colpo basso di Formiga a Borg fa fermare per un attimo l'incontro. Il brasiliano porta schiena a parete l'americano, puntellandolo con delle ginocchiate. Assalti brevi e furiosi da una parte e dall'altra mantengono un equilibrio evidente nell'ottagono. Borg tenta un takedown in apertura, ma Formiga resiste e mette ancora a parete il suo avversario. Dopo un'altra fase di studio con rari colpi, Borg riprova il single-leg takedown, invano. Match molto chiuso. Jussier Formiga si distingue per un ottimo uso dei low kick, che Borg è costretto ad assorbire. Il terzo round riparte con un tentativo di Borg di takedown, non a segno, i due alternano il vantaggio in una concitata fase di scramble. Alla fine è Formiga ad ottenere un vantaggio e prendere la schiena, mettendo un triangolo al corpo. Poco dopo l'americano riesce a girarsi e si trova nella guardia del brasiliano. Parte una buona azione di ground and pound, per poi passare a controllare la schiena. Si va ai punti: i giudici danno la vittoria a Ray Borg per decisione unanime.

Ray Borg, vittorioso su Jussier Formiga.

Edson Barboza vs Beneil Dariush

La categoria dei pesi leggeri regala un incontro che promette faville. I due contendenti partono subito in modo concreto, scambi veloci e potenti da ambo le parti, specie da parte del brasiliano, che sembra fiducioso. Dalla metà del round, Dariush si fa più concreto: ottima boxe e middle kick mancino sempre ad attaccare, riesce anche a tenere il centro dell'ottagono. Due combattenti di livello assoluto, l'ago della bilancia rimane in equilibrio per un buon periodo di tempo. Mentre Dariush cerca l'assalto, Barboza agisce da counterstriker e lo fa piuttosto bene: sugli assalti di Dariush, il brasiliano riesce a rientrare in maniera ottima in ottica pugilistica, fase in cui è molto migliorato. La mobilità superiore di Barboza è evidente, ottimo footwork e movimenti verticali, Dariush molto più in stile stand and bang, cerca il colpo risolutore ad ogni assalto. Colpo basso involontario da parte di Barboza, si riprende poco dopo. Una fulminea ginocchiata saltata da parte di Barboza spegne la luce a Beneil Dariush su un tentativo di takedown da parte di quest'ultimo, facendogli perdere totalmente i sensi. Edson Barboza vince per TKO al terzo round e chiede a gran voce una chance titolata.

Edson Barboza con un high kick su Beneil Dariush

Mauricio Rua vs Gian Villante

Co-main event nella categoria dei massimi-leggeri. I due incrociano subito i guanti, i momenti migliori sono dell'ex campione UFC Rua, ma Villante tiene bene e risponde. Il brasiliano incrocia l'americano con un paio di buoni ganci d'incontro, oltre a punzecchiarlo bene col jab, ottiene anche un knockdown, mentre Villante rallenta. Il secondo round riparte con incroci durissimi, il lavoro orizzontale di Rua è ottimo, entra ed esce dalla guardia di Villante con un ottimo jab. Takedown da parte di Villante, ma i due tornano in piedi e poco dopo Rua ottiene successo in uno scambio. Il ritmo è in crescita. ottimo overhand di Shogun che chiude il secondo round. Nel minuto iniziale del terzo round, il brasiliano mette a segno un'ottima azione offensiva che parte da un gancio potentissimo di rimessa, headkick a seguire e combinazione finale di pugni. Mario Yamasaki ferma l'incontro. Shogun Rua vince per TKO alla terza ripresa e va a quota tre vittorie di fila, striscia vincente che Rua non raggiungeva dal 2006.

L'ultima fase dello scontro fra Villante e Rua. Il brasiliano, dopo degli ottimi colpi, ha messo TKO l'americano, spalle alla gabbia.

Vitor Belfort vs Kelvin Gastelum

La categoria dei pesi medi offre un confronto fra vecchia e nuova generazione di MMA fighter. Parte carico Belfort, prova uno spinning back kick, poi assale Gastelum. Il primo round è notoriamente il migliore per il brasiliano, ma il combattente di Yuma risponde bene. Gastelum fa valere una forza maggiore e riesce a tenere giù Belfort e a colpirlo, il brasiliano però poco dopo riesce a tornare in piedi. Knockdown incredibile dal nulla da parte di Gastelum, grazie a un assalto frontale in cui raggiunge il volto di Belfort con dei pugni. "The Phenom" regge un altro po’, ma è ormai segnato profondamente, basta un uno-due al volto a Gastelum per mettere la parola fine all'incontro. Vittorioso e galvanizzato dal TKO appena messo a segno, Kelvin Gastelum chiede un altro incontro a 185 libbre e fa il nome di Anderson Silva.

Kelvin Gastelum assesta l'ultima combinazione, che fa crollare al suolo Vitor Belfort.

L'appuntamento adesso è alla notte del 18 marzo per UFC Fight Night 107, come al solito su FOX Sports, canale 204 di Sky.