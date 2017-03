Il tecnico degli Spurs ha "proibito" alla moglie Karina di assistere alle partite a White Hart Lane: senza di lei sugli spalti, il Tottenham ha battuto Everton e Stoke City.

di Daniele Rocca

"Essere superstiziosi è da ignoranti, ma non esserlo porta male". Ci affidiamo a una delle massime del grande Eduardo De Filippo per raccontare la decisione di Pochettino. Il tecnico del Tottenham ha chiesto alla moglie di non andare più allo stadio per seguire le partite. E pensare che l'8 marzo è passato da pochi giorni: non certo un gesto carino per la festa della donna. Eppure l'allenatore argentino non sembra affatto pentito della sua scelta, come ha spiegato in conferenza stampa:

Nelle ultime settimane non è venuta a White Hart Lane. Così le ho detto di rimanere a casa perché il Tottenham continua a vincere.

Pochettino è alla sua terza stagione sulla panchina del Tottenham

Il Tottenham vince senza Karina

Non l'avrà certo presa bene Karina, che segue sempre il lavoro del marito lasciandosi andare anche a qualche consiglio di natura tattica. In tal senso, il manager del Tottenham ha svelato un curioso retroscena:

Ogni volta che arrivo a casa commenta sempre le mie scelte di formazione e mi fa degli appunti. Per fortuna però lo fa sempre dopo, e non prima.

Waking up to an FA Cup quarter-final at White Hart Lane... #COYS pic.twitter.com/8q6NvN0cUs — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 12, 2017

Niente stadio però. Soprattutto oggi che il Tottenham si gioca l'accesso alle semifinali di FA Cup. A White Hart Lane arriva il Millwall (ore 15.00 in diretta su FOX Sports Plus, canale 205 di Sky) e Pochettino si affida anche a un po' di scaramanzia per superare il turno. Che non guasta mai, a maggior ragione se hai una moglie che porta male.