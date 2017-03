La capienza sarà di 40mila posti, avrà una copertura trasparente e un'illuminazione a led. Intorno sorgeranno un centro commerciale e un hotel da 200 camere.

3 ore fa di Alessandro Menghi

Dopo la Roma, anche la Fiorentina avrà il suo nuovo stadio. La città culla del Rinascimento, simbolo dell'arte e dell'architettura, non poteva rimanere a guardare. L'impianto sarà costruito secondo linee geometriche semplici e classiche, tipiche della cultura fiorentina, e secondo proporzioni rigorose che produrranno un'estetica ordinata e coerente.

Il nuovo stadio della Fiorentina

Lo stadio della Fiorentina sarà rialzato da terra e avrà una capienza di 40mila posti, suddivisi in due anelli interamente coperti da materiale trasparente e riciclabile. I lavori dovrebbero iniziare nella seconda metà del 2019 per poi concludersi nel 2021. Entro quattro anni sorgerà la nuova struttura nell'area nord-ovest della città, a Novoli. L'obiettivo è quello di riqualificare la zona e di regalare ai tifosi della Fiorentina uno stadio moderno, provvisto di ogni tipo di comfort.

La copertura avrà la forma di un fiore, ricorderà il simbolo della città, il giglio. Sono previsti 700 posti per i parcheggi, 1000 dedicati alle biciclette e 100 punti di ricarica per le auto elettriche. Ci saranno 6700 metri quadri destinati ad ospitare eventi durante la settimana. E poi ristoranti, punti bar e un parco per bambini.

Verrà costruito nel rispetto dell'ambiente, con l'utilizzo di pannelli fotovoltaici sulla copertura e di sistemi di climatizzazione a emissione zero. I seggiolini dello stadio saranno a soli 7 metri dal terreno di gioco, offrendo così un'ideale visibilità di ogni zona del campo.

L'impianto sarà dotato di un'illuminazione a led e consentirà l'accesso a Internet attraverso la rete wi-fi. È da sottolineare anche come lo stadio sarà collegato al nuovo aeroporto di Peretola e alla linea della tramvia. Attorno alla struttura nascerà un centro commerciale di 77mila metri quadrati e un hotel da 200 camere. Il costo complessivo del progetto si aggira intorno ai 420 milioni di euro.

"Un momento storico"

Durante la presentazione dello stadio della Fiorentina, avvenuta in Sala d'Arme in Palazzo Vecchio, il presidente della Fiorentina Andrea Della Valle ha espresso tutta la sua soddisfazione:

È un momento storico, presentiamo un progetto importante per Firenze e per tutta l'Italia. Sarà una sorta di Rinascimento Viola. È una grande opportunità di cambiamento per il calcio italiano, che sotto questo aspetto è ancora molto indietro. Ci teniamo a lasciare ad una città che lo merita.

Anche il sindaco di Firenze Dario Nardella ha manifestato la sua contentezza per la realizzazione del progetto:

È un punto di svolta. Lo stadio non sarà una cattedrale nel deserto, la riqualificazione sarà complessiva. Nessuna famiglia come quella dei Della Valle si è impegnata in modo così concreto per lo stadio, per questo li ringrazio.

La Fiorentina avrà la sua nuova casa, i tifosi e la città ne saranno orgogliosi.