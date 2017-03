I giallorossi erano in vantaggio 2-0 a Palermo quando il tecnico ha chiamato Totti: "Vuoi fare 15 minuti?". "Ho mal di schiena", è stata la risposta del numero 10.

9 ore fa di Andrea Centogambe

La Roma passa 3-0 in casa del Palermo grazie ai gol di El Shaarawy, Dzeko e Bruno Peres. Sul 2-0 da registrare uno scambio di battute - riportato da Sky Sport - tra Spalletti e Francesco Totti, seduto in panchina. Il tecnico ha chiamato il capitano giallorosso e gli ha chiesto: "Vuoi fare l'ultimo quarto d'ora?". Il numero 10 ha scosso la testa e ha risposto: "Ho mal di schiena, meglio di no". Spalletti ha poi virato su De Rossi.

Il bilancio di Totti in stagione

In questa stagione Totti ha collezionato 19 presenze, 3 gol e 7 assist tra Serie A, Europa League e Coppa Italia. In campionato non gioca dallo scorso 19 febbraio, quando negli 8 minuti avuti a disposizione confezionò anche un assist.