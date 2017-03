Dopo la confessione dell'attaccante della Sampdoria, i tifosi azzurri fanno un passo indietro e chiedono scusa: "Ci riabbracceremo Fabio, figlio di questa città".

16 condivisioni 0 stelle

11 ore fa di Marco Ercole

Ecco il lieto fine che a questo punto si aspettavano un po' tutti. Tra il Napoli e Fabio Quagliarella è tornata la pace, la classica quiete dopo la tempesta. L'ultimo mese è stato molto importante per la vita dell'attaccante della Sampdoria, non solo dal punto di vista calcistico.

Quagliarella e lo stalking

Tutto parte dalla fine di quella terribile vicenda di stalking, tenuta nascosta per tutto questo tempo per salvaguardare la famiglia. Cinque anni da incubo, vissuti tra chiamate e lettere anonime, minacce e così via. Ma ora che l'ex agente della Polizia Postale, Raffaele Piccolo, è stato condannato per questi reati a 4 anni e 8 mesi di reclusione dal Tribunale di Torre Annunziata, Fabio Quagliarella ha potuto finalmente parlare e raccontare la sua verità. Così si è sfogato in lacrime sul campo subito dopo aver segnato al Cagliari lo scorso 19 febbraio:

Ho vissuto un lungo periodo molto difficile a causa di questa situazione. E, come me, la mia famiglia. È brutto quando non puoi parlare o dire la tua perché ci sono delle indagini in corso e intanto senti tutti dire la loro opinione. Ma la verità non è che da un giorno all’altro ho deciso di andare via da Napoli. Non c’era nessun motivo e la causa era solo ed esclusivamente questa. Io ho tenuto botta, anche se non è stato affatto facile. Quello che ho vissuto non lo auguro a nessuno e oggi finalmente l’incubo è finito.

Fabio Quagliarella esulta con la maglia della Sampdoria

La risposta di Napoli

Le sue parole sono arrivate ovviamente ai tifosi del Napoli, che per forza di cose hanno dovuto rivedere il pensiero che si erano fatti quando Quagliarella, allora definito "un traditore", passò alla Juventus nel 2010. Subito dopo l'intervista, il 34enne attaccante di Castellammare di Stabia è stato inondato sui social network di messaggi di scuse e solidarietà. Oggi, a chilometri di distanza, al San Paolo, la Curva A del Napoli gli ha addirittura dedicato uno striscione:

Nell'inferno in cui hai vissuto... Enorme dignità. Ci riabbracceremo Fabio, figlio di questa città.

Un messaggio che ha commosso il destinatario, il fresco vincitore del derby di Genova Quagliarella, che ha immediatamente replicato sul proprio profilo ufficiale Facebook e attraverso una breve dichiarazione rilasciata a Mediaset:

Sono emozionato e super felice. È una domenica speciale: dopo aver vinto il derby con la Sampdoria, ora questo striscione a Napoli. Un bel gesto che finalmente mi permette di riappacificarmi con la mia gente.

La storia tra Fabio Quagliarella e il Napoli, insomma, ha il suo lieto fine. Che sarà celebrato certamente il prossimo 28 maggio, quando le loro strade si incroceranno di nuovo a Marassi per la partita tra la Sampdoria e la squadra allenata da Sarri. Lì l'attaccante doriano si prenderà l'abbraccio del suo pubblico. E in futuro, chi lo sa, magari potrebbe anche tornare a indossare la maglia azzurra.