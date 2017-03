Il francese porta a Manchester la sua cuoca personale, rigorosamente italiana. Il motivo? La passione per i piatti nostrani, spaghetti in primis.

1056 condivisioni 5 stelle

6 ore fa

La Premier League potrà anche essere più affascinante della Serie A, ma la cucina britannica non potrà mai essere più golosa di quella italiana. Per informazioni chiedere a Paul Pogba, che nonostante il trasferimento milionario al Manchester United - club che ha versato nelle casse della Juventus ben 105 milioni di euro - non ha perso le buone abitudini culinarie apprese nel Bel Paese grazie alla presenza in terra d'Albione della sua cuoca personale, italiana doc.

Pogba e gli spaghetti

Troppo grande l'amore del centrocampista francese nei confronti della cucina italiana, e soprattutto nei confronti degli spaghetti alla bolognese. Secondo quanto appreso da diversi tabloid britannici, Pogba avrebbe infatti convinto la sua cuoca personale - fedele fin dai tempi della Juventus - a seguirlo nell'avventura in quel di Manchester, pagandogli le spese di trasferimento e i costi scolastici per la figlioletta, iscritta in una delle strutture più importanti di Altrincham, quartiere in cui risiede il transalpino. Negli anni passati in Italia, Pogba sarebbe rimasto letteralmente stregato dai piatti italiani, al punto tale da concedersi soltanto mangiate nostrane in occasione di ogni pasto consumato in casa.

BLESSED #lapogbance tag your family, spread the love A post shared by Paul Labile Pogba (@paulpogba) on Feb 16, 2017 at 3:34pm PST

La stagione del francese

In questa stagione Pogba ha collezionato 39 presenze, 7 reti e 5 assist. È arrivato in un Manchester United in costruzione, che nonostante la vittoria in Coppa di Lega continua ad arrancare in Premier League, dove staziona attualmente in sesta posizione a tre punti dalla zona Champions League. Ma il francese dopo un inizio titubante è salito in cattedra, conquistando Old Trafford a suon di prestazioni. Che sia anche merito della dieta italiana?