Nella seconda giornata di test in Qatar le due M1 volano sul bagnato: Vinales primo, Rossi secondo tempo con caduta. E la casa di Borgo Panigale svela la nuova carena.

9 ore fa di Daniele Rocca

C'è la firma della Yamaha sulla seconda giornata di test della MotoGP in Qatar. Vinales ha realizzato il miglior tempo e, alle sue spalle si è piazzato Rossi. Terzo tempo per Jonas Folger. Per veder comparire una Honda bisogna arrivare al quarto crono, con Crutchlow in grande spolvero. Valentino è stato autore anche di una scivolata, causa della pista bagnata della pioggia della mattina. Stessa sorte per Jorge Lorenzo, senza nessuna conseguenza.

I risultati della MotoGP

A dominare il secondo giorno di prove sulla pista di Losail è stato Maverick Vinales. Lo spagnolo conferma l'intenzione di inserirsi tra i protagonisti della MotoGP, lo sta facendo a suon di record. Nonostante la pioggia che ha compromesso la gran parte della giornata, l'ex pilota della Suzuki ha fermato il cronometro a 1'54''455.

Eccellente anche la prova dell'altra Yamaha ufficiale, quella di Valentino Rossi. Il Dottore, nonostante la caduta, è riuscito a tenere il passo del compagno di squadra. Meno di tre decimi la distanza tra i due. Applausi meritati anche per Jonas Folger, in sella alla Yamaha Tech3. Il tedesco ha realizzato il terzo tempo, davanti alla Honda di Crutchlow e all'Aprilia di Aleix Espargaro. Solo sesto Marc Marquez, che ha lavorato principalmente sul passo gara.

Le dichiarazioni

Un'altra prova di forza da parte di Vinales, l'ennesima. Miglior tempo, davanti a tutti, ormai è una costante. E, stando alle sue parole, lo spagnolo non ha spinto neanche al massimo:

Oggi avevamo solo bisogno di provare un long run e vedere il decadimento della gomma. Al momento abbiamo un buon grip, ma non siamo ancora soddisfatti al 100%. Mi sento bene ora, credo che possiamo migliorare ancora un po’ l’inserimento in curva. Posso spingere un po’ di più, ma in ogni caso i tempi sul giro sono stati veloci, quindi sono contento perché la moto va bene e il ritmo è veloce.

Bicchiere mezzo pieno anche per Valentino che, dopo la caduta, è riuscito a risolvere i problemi che gli avevano impedito di essere veloce fin dalla mattina:

Sono contento perché la giornata non era iniziata affatto bene. Fortunatamente non ho risentito della scivolata, ho qualche dolore, qualche ferita alle dita, ma sto bene. Mi sono trovato bene da subito anche dopo la caduta e sono riuscito a girare con una certa facilità e con dei tempi rispettabili, segno che avevamo finalmente trovato la strada giusta. Ero sicuro che alla fine avrei potuto girare più velocemente con le gomme nuove.

La nuova carena della Ducati

A rubare la scena nella seconda giornata di test in Qatar, è stata la novità introdotta dalla Ducati. Una nuova carena, ancora più aerodinamica, che prenderà il posto delle ali. Il cupolino assomiglia in tutto e per tutto alla testa di uno squalo, mentre c'è chi l'accosta alle linee della Lamborghini di Batman. Al di là dei giudizi estetici, rappresenta un netto taglio con il passato.

Dopo aver dominato la giornata inaugurale dei test, Andrea Dovizioso si è concentrato sulla nuova carena della sua Ducati e si è detto molto soddisfatto del primo approccio: