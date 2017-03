Il 26 marzo comincia il Mondiale di Formula 1 2017. I piloti hanno intensificato gli allenamenti e anche lo spagnolo Carlos Sainz Jr. non vuole essere da meno.

un giorno fa di Angelo Cavaliere

Tutto è ormai pronto per il Mondiale di Formula 1 2017. Lo start è previsto il 26 marzo e quindi tutti i piloti hanno intensificato la loro preparazione per presentarsi in una forma fisica perfetta, per rispettare le nuove richieste di una maggior resistenza per riuscire a ottenere giri più veloci.

Tra questi, anche lo spagnolo della scuderia Toro Rosso, Carlo Sainz Jr., che sembra avere tutta l'intenzione di dimostrare il suo valore e non lasciare nemmeno un centimetro di vantaggio ai suoi rivali.

In questo video possiamo assistere al suo durissimo allenamento, in previsione di una stagione ad altissimo livello.