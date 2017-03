La squadra di Valverde torna a vincere in trasferta dopo più di 5 mesi, lo fa nel derby con la Real Sociedad grazie alle reti di Raul Garcia e Inaki Williams.

6 ore fa di Andrea Pettinello

Risaliva al 21 settembre 2016 l'ultimo acuto esterno dell'Athletic Bilbao (1-2 in casa del Granada). La squadra di Valverde sfata il tabù nel derby basco con la Real Sociedad, andando a vincere 2-0 all'Anoeta grazie alle reti di Raul Garcia e Inaki Williams. I rojiblancos riaprono così la lotta per un posto nella prossima Europa League. Piccola crisi casalinga per la formazione di Eusebio Sacristan, che non vince davanti ai suoi tifosi da più di un mese e negli ultimi 30 giorni ha perso gli scontri diretti contro Villarreal e, appunto, Bilbao. Due vittorie gli avrebbero permesso di rafforzare la 5^ posizione in Liga.

Il racconto di Real Sociedad - Athletic Bilbao

Avvio sprint della squadra ospite che dopo appena 9 minuti crea la prima nitida occasione da gol: Inaki Williams riceve palla al limite dell'area e calcia di potenza, trovando sulla sua strada un ottimo Geronimo Rulli. Al 18' doppia occasione per Raul Garcia, che prima spara addosso al portiere da ottima posizione e pochi secondi più tardi, di testa, non riesce a centrare il bersaglio grosso. Il gol del meritato vantaggio arriva appena 10 minuti più tardi: al 28' fallo netto di Xabi Prieto su Alvarez e calcio di rigore per l'Athletic Bilbao. Sul dischetto si presenta Raul Garcia, il cui tiro è solamente intuito e deviato dal portiere, che però non riesce a bloccarlo. La rete scuote i padroni di casa che tentano una timida reazione con Carlos Vela, che al 35' dal limite dell'area prova a sorprendere Arrizabalaga, ottenendo però solamente un calcio d'angolo.

La ripresa

Nei secondi 45 minuti, sebbene la Real Sociedad continui a dominare sul piano del possesso palla, le occasioni migliori capitano sui piedi dell'Athletic Bilbao. Al 56' Inaki Williams è bravissimo a sfruttare un passaggio corto di Odriozola verso Rulli, si avventa sul pallone e col piatto destro segna il 2-0. Al 68' Aduriz va vicinissimo al tris colpendo il palo da ottima posizione, poco prima Navas aveva rischiato l'autogol. All'ultimo disperato tentativo della Real Sociedad, Inigo Martinez colpisce la traversa con un gran colpo di testa.

Vittoria fondamentale per l'Athletic Bilbao che torna in corsa per un posto nella prossima Europa League. Tra una settimana al San Mames arriva il Real Madrid di Zinedine Zidane. Sconfitta pesante invece per la Real Sociedad, che sul campo dell'Alaves dovrà subito provare a rialzare la testa.