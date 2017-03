La squadra di Zidane si riprende la vetta della Liga ribaltando lo svantaggio iniziale: decisive le reti dei soliti Cristiano Ronaldo e Sergio Ramos.

9 ore fa di Elmar Bergonzini

Nel posticipo della ventisettesima giornata della Liga il Real Madrid batte il Real Betis per 2-1. Gli ospiti si portano in vantaggio al 25' col clamoroso autogol di Keylor Navas, ma vengono raggiunti da Cristiano Ronaldo al 41' e poi superati da Sergio Ramos - da oggi il difensore più prolifico della storia del Real Madrid, staccato Roberto Carlos - all'81'. Al 78' viene espulso Piccini e gli ospiti restano in dieci. Il Real Madrid torna così in testa alla classifica di Liga pur avendo una partita in meno.

Il racconto di Real Madrid v Betis

Il Real Madrid, galvanizzato dalla clamorosa sconfitta del Barcellona, attacca da subito a caccia della vittoria che varrebbe il primato. Zidane sceglie il 4-4-2 con Morata che fa coppia con Ronaldo e Benzema che resta in panchina. I padroni di casa cominciano fortissimo, ma l’occasione che lascia più amaro in bocca capita al Betis: al 21’ Navas in uscita stende Brasanac al limite dell’area. Chiara occasione da gol, sarebbe dovuto essere rosso, ma l’arbitro fa continuare a giocare. Appena un minuto dopo, su tiro di Sanabria, Navas prima sembra controllare il pallone ma poi se lo butta dentro da solo, 0-1. Il Real soffre, non tanto per gli attacchi del Betis quanto per la solidità difensiva degli avversari che non lasciano spazi. I campioni d’Europa di occasioni non riescono a crearne molte. Il pareggio se lo deve inventare Marcelo che sulla sinistra sfonda e mette la palla in mezzo, dove Cristiano Ronaldo, in tuffo, fa 1-1.

Sempre Sergio Ramos

Nel secondo tempo Zidane prova a mettere dentro Lucas Vazquez, Benzema e Asensio. È proprio Vazquez ha risolvere la gara: solo contro il portiere avversario viene fermato irregolarmente da Piccini che riceve il secondo giallo e lascia i suoi in 10. Meno di due minuti dopo è il solito Sergio Ramos a regalare due punti pesantissimi al Real Madrid con un preciso colpo di testa su calcio d’angolo. Nel finale miracolo di Navas su colpo di testa di Sanabria, cancellando la propria papera del primo tempo. E il Real si riprende la vetta…