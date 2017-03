Alla squadra di Escriba basta la spizzata sotto porta di Soldado per avere la meglio dei galiziani: il Sottomarino giallo espugna Balaidos e vola al quinto posto.

un'ora fa di Daniele Rocca

Poche occasioni e un solo gol. Il Villarreal ottiene il maggior risultato con il minor sforzo. Il colpo di testa di Soldado a fine primo tempo piega il Celta Vigo, che non è riuscito a reagire nella ripresa. Ci ha provato Giuseppe Rossi, ma continua la sua maledizione nel campionato spagnolo. Tre punti importantissimi per i ragazzi di Escriba, soprattutto guardando la classifica: il Submarino amarilla sale al quinto posto nella Liga, agganciando la Real Sociedad a 48 punti.

Il racconto di Celta Vigo-Villarreal

Il bel gioco prima del risultato. La filosofia di Celta Vigo e Villarreal è la medesima: Berizzo ed Escriba hanno fatto un ottimo lavoro, dando un'identità ben precisa alle loro squadre. E nello scontro diretto a Balaidos sono i padroni di casa a rendersi pericolosi per primi. Merito dell'ottima iniziativa di Rossi, che chiama in causa Fernandez, decisivo a respingere d'istinto.

11' ¡Ocasión para Rossi! El italiano se va de la defensa con mucha habilidad y dispara a puerta. ¡Despeja Andrés! #CeltaVillarreal — RC Celta (@RCCelta) March 12, 2017

Ci mette circa mezz'ora il sottomarino giallo a entrare in partita. Si gioca molto a centrocampo e le occasioni da gol latitano. La prima capita a Soldado che, servito da Roberto Soriano, viene anticipato al momento della battuta a rete. Salvataggio miracoloso di Roncaglia, il migliore dei suoi. Passano un paio di minuti ed è proprio il centrocampista italiano ad avere la possibilità di portare i suoi in vantaggio, ma la sua conclusione è centrale.

Ed è proprio quando la partita sembra indirizzata sullo 0-0 che arriva l'episodio che rompe l'equilibrio. Punizione di Bruno Soriano, colpisce con la nuca Musacchio e quasi involontariamente Soldado la gira in porta di testa. Tutti abbracciano il difensore argentino, ma l'ultimo tocco è dell'attaccante spagnolo. Il primo tempo della ventisettesima giornata di Liga si chiude con il Villarreal in vantaggio.

🆚 Osasuna (J25)

🆚 Celta (J27)



¡Roberto Soldado recupera su olfato goleador tras superar la lesión! 👏⚽️💛 #CeltaVillarreal pic.twitter.com/cyovyNWAyY — LaLiga (@LaLiga) March 12, 2017

Secondo tempo

Nella ripresa i ragazzi di Escriba cercano di rallentare il gioco, di addormentare la partita. La squadra in giallo la butta sul possesso palla, difficile per il Celta Vigo recuperare la sfera a e attaccare gli avversari a difesa scoperta.

Ecco perché il Toto Berizzo sceglie di gettare nella mischia Iago Aspas: in questa Liga, il numero 10 del Celta ha segnato un terzo dei gol della sua squadra. È un vero e proprio fattore, ma per lui ci sono pochi palloni giocabili.

76' Insiste el Celta. Rossi controla el balón en el área y dispara. Despeja la defensa. 0-1 en el marcador. ¡Vamos equipo! #CeltaVillarreal — RC Celta (@RCCelta) March 12, 2017

La chance più ghiotta della ripresa capita ancora a 'Pepito' Rossi: proprio come nel primo tempo l'attaccante italiano cerca il più classico dei gol dell'ex, il suo mancino però viene murato da Ruiz. Poi è il Villarreal che a 10 minuti dalla fine avrebbe la possibilità di chiudere il match, con il colpo di testa da posizione ravvicinata del capitano del Villarreal, che non trova di un soffio la porta difesa da Alvarez.

#CVFLive 🚨 0-1 84' | Amarilla para @jona2santos por protestar en un saque de córner a favor del Submarino. #CeltaVillarreal — Villarreal CF (@VillarrealCF) March 12, 2017

Nel finale il Celta Vigo non riesce a rimettersi in carreggiata, al Villarreal basta la spizzata di Soldado per espugnare Balaidos. La squadra di Escriba agguanta in classifica la Real Sociedad, che ha perso il derby basco contro l'Athletic Bilbao.