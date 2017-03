Lewandowski continua a far registrare record: con la doppietta di ieri è a quota 100 gol col Bayern Monaco. E per la quinta volta ne fa almeno 20 in Bundesliga.

7 ore fa di Elmar Bergonzini

La carica dei 100… e quasi 1. Altro che cuccioli, gol. Robert Lewandowski l’ha buttata dentro già 100 volte da quando è arrivato al Bayern Monaco. Ci ha messo solo 136 partite. Le ultime due reti le ha segnate ieri in Bundesliga contro l’Eintracht. Nella gloriosa storia del club bavarese solo Gerd Müller, il re dei bomber, ci aveva messo meno. Segno che Lewandowski è da leggenda.

100 goals for Bayern! Each of them gave me a lot of joy, I hope that with your support I will be able to experience more moments like this! pic.twitter.com/mHUp9vpXVs — Robert Lewandowski (@lewy_official) March 11, 2017

I 100 gol di Lewandowski

Già col Borussia Dortmund Lewandowski era riuscito a sfondare il muro dei 100 gol. E pensare che gli ultimi due trasferimenti della sua carriera (quelli a Dortmund e Monaco, appunto) alle società sono costati complessivamente 4,75 milioni. I tifosi del Borussia, vista la sua prima, non felicissima stagione, lo avevano soprannominato Chancenmӧrder, cioè l’assassino di chance, di palle gol. Poi però Lewandowski è sbocciato, diventando probabilmente l’attaccante centrale più forte al mondo. Al punto che anche storicamente riesce in continuazione a far registrare nuovi record. A parte la notte magica col Wolfsburg, quando segnò 5 gol in 9 minuti da subentrato, entrando 4 volte nel Guinness. Da ieri, raggiunti i 21 gol in Bundesliga, è il terzo giocatore della storia ad aver segnato almeno 20 reti in 5 edizioni diverse del campionato tedesco.

Prima di Lewandowski solo Gerd Müller (sì, sempre lui) e Klaus Fischer (Schalke) ci erano riusciti. Gerd ci è riuscito 11 volte, Fischer "solo" 6. Uno scherzo per Lewa, che ha tutto il tempo per raggiungerlo e possibilmente superarlo. Ma i traguardi raggiunti al polacco interessano poco. Lui guarda a quelli ancora da raggiungere. Mentre il mondo lo celebra per i suoi 100 gol bavaresi, lui pensa già al prossimo. Per questo si può parlare della carica dei 100… e quasi 1. Altro che cuccioli, Robert pensa solo a buttarla dentro.