L'ex stella del Milan, oggi negli Usa all'Orlando City, dà un suggerimento molto particolare al suo connazionale: "I nomi dei più grandi brasiliani iniziano per R".

Chissà quanti consigli avrà ricevuto Neymar nel corso della carriera calcistica. Qualche suo vecchio allenatore di quando era bambino, vedendo un talento del genere, gli avrà detto di continuare sempre a inseguire il suo sogno. Qualcun altro, crescendo, gli avrà consigliato di passare un po' di più il pallone. E che dire poi dei colleghi calciatori.

In Brasile sicuramente molti difensori avversari gli avranno "consigliato" (a volte in maniera fin troppo diretta) di evitare qualche finta di troppo e badare al sodo. I suoi compagni di squadra, invece, probabilmente gli dicevano l'esatto contrario, divertendosi nel vedergli saltare mezza squadra avversaria. Tutti suggerimenti che, nel bene o nel male, hanno permesso a Neymar di seguire il suo processo evolutivo e diventare quel campione del Barcellona conosciuto oggi in tutto il mondo e protagonista assoluto dell'epica rimonta sul Paris Saint-Germain.

Kakà consiglia Neymar

Ce n'è per tutti i gusti, ce ne sarebbero anche molti altri. Ma difficilmente scavando nella sua memoria il 25enne brasiliano del Barcellona aveva sentito prima un consiglio simile a quello che gli ha dato Kakà dai microfoni di Record TV. L'ex calciatore del Milan, oggi negli Usa con l'Orlando City, ha infatti suggerito una cosa molto curiosa a Neymar:

Con tutto quello che ha fatto con il Barcellona, Neymar può diventare presto il miglior giocatore nel mondo. Penso che se cambiasse il suo nome in "Reymar" avrebbe ancora più possibilità di diventarlo. Tutti i più grandi calciatori brasiliani hanno il nome che inizia per R.

Il ragionamento

È una battuta, ovvio. Ma se si considerano gli ultimi trent'anni, effettivamente, tra Ronaldo, Ronaldinho, Romario, Rivaldo, Roberto Carlos e Rai, non è che il ragionamento sia così sbagliato. A voler essere di manica larga, pure lo stesso Kakà, cioè l'ultimo brasiliano ad aver vinto il Pallone d'Oro (e gli altri tre che ci sono riusciti sono Ronaldo, Ronaldinho e Rivaldo), altro non è che l'abbreviazione di Ricardo (da piccolo suo fratello minore Digao non riusciva a pronunciarlo, così fece nascere questa diminutivo). Se si guarda nel passato, però, tra Zico, Garrincha e Pelè, troviamo molti nomi che non iniziano per R. Un momento però. Come era il soprannome di Pelè? Ah, già. "O Rey". Forse per "O Ney" è il caso di rifletterci un attimo...