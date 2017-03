Seconda partita in Cina per il Profeta con l'Hebei Fortune: contro il Chongqing Dangdai Lifan rimedia un colpo sull'occhio e un problema alla caviglia destra.

13 ore fa di Marco Ercole

Se la ricorderà per un po', Hernanes, la sua seconda partita in Cina con la maglia dell'Hebei Fortune. E non certo per il nome impronunciabile degli avversari, il Chongqing Dangdai Lifan, ma per gli scontri di gioco che proprio in questa gara gli hanno provocato un occhio nero (probabilmente per un duello aereo con il difensore avversario Huan Liu) e una caviglia - quella destra - fasciata.

Il video di Hernanes

L'ex centrocampista di Lazio, Inter e Juventus, però, non ha fatto drammi, ha continuato a giocare per tutti i 90 minuti senza chiedere il cambio. Le conseguenze sono emerse solo il giorno dopo, testimoniate direttamente dal video postato dallo stesso Hernanes sui propri social network ufficiali:

Ehi ragazzi, buongiorno a tutti. Dopo una giornata di lavoro, ti accorgi che a volte una partita di calcio può ricordare le battaglie nell'arena dei gladiatori. E tu ti devi comportare proprio come loro prima di ogni sfida. Ed essendo io un gladiatore, non mi tiro certo indietro e ormai sono diventato duro come il legno.

Il Profeta è comunque sorridente, mostra i segni della gara auto definendosi "un gladiatore". E seppur con quel colorito nero che ne contraddistingue il contorno, alla fine riesce pure a strizzare l'occhio per salutare i suoi fan. Nonostante tutto, in Cina Hernanes non ha perso il suo solito sorriso, anche se questa partita gli è costata caro. C'è da dire, però, che con lo stipendio che percepisce, un occhio nero è davvero l'ultimo dei problemi.