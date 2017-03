La squadra di Pochettino passeggia a White Hart Lane nonostante l'infortunio di Harry Kane dopo 10'. È Son il protagonista del pomeriggio, autore di una tripletta.

di Daniele Rocca

Tottenham indemoniato in FA Cup. Dopo il tris rifilato al Fulham, ecco i sei gol al Millwall. Pochettino deve rinunciare ad Harry Kane dopo pochi minuti dall'inizio del match e così a rubare la scena è Son. Il sudcoreano sigla una tripletta, a segno anche Eriksen, Dele Alli e Janssen. Gli Spurs raggiungono Arsenal e Manchester City in semifinale.

Dominio Tottenham

Clima tipicamente inglese a White Hart Lane, con il campo di gioco leggermente allentato dalla pioggia. Pochettino opta per un mini turnover: risparmiati Lloris, Walker ed Eriksen. Ma il Tottenham inizia subito con il piede sull'acceleratore, con Kane che sfiora il gol dell'ex dopo appena cinque minuti.

Nella circostanza l'attaccante inglese subisce un colpo fortuito da parte di un avversario, che lo costringe a lasciare il campo dopo 10 minuti. Il tecnico degli Spurs sceglie Eriksen per sostituire il suo centravanti. Decisione più che azzeccata. È del danese il gol che sblocca il match: mischia in area del Millwall, la risolve il numero 23 con il destro.

A pochi minuti dall'intervallo i padroni di casa raddoppiano: stavolta a colpire è Son, bravo a battere King con un tiro a giro sul palo lontano. Poco prima anche un palo colpito da Wanyama. È dominio totale dei ragazzi di Pochettino.

Il Millwall non riesce a far male agli avversari: ci prova solo Gregory, ma è troppo isolato lì davanti. Lasciato solo a se stesso contro i tre centrali del Tottenham. Che rientra negli spogliatoi con il doppio vantaggio, complicato pensare a una rimonta per gli uomini di Harris.

Spurs in semifinale di FA Cup

Nonostante la sostituzione di Kane, che aveva regalato al Tottenham il passaggio ai quarti, i ragazzi di Pochettino non accennano a rallentare neanche nella ripresa. E dopo nemmeno 10 minuti del secondo tempo arriva il tris. La firma è ancora quella di Son. Ormai il Millwall non ci crede più e i padroni di casa dilagano. Ci pensa Dele Alli a trasformare il tris in poker. Troppo facile per il ragazzo prodigio mettere dentro l'assist di Eriksen.

Qualificazione in semifinale di FA Cup ipotecata. Pochettino getta nella mischia anche Janssen: l'attaccante olandese è ancora alla ricerca del primo gol su azione con la maglia degli Spurs. E lo trova a 10 minuti dalla fine. Discesa palla al piede di Son a sinistra, il sudcoreano arriva in area e serve basso al centro Janssen, che all'altezza del dischetto dell'area la gira di destro all'angolino.

Janssen si divora anche il gol del 6-0, ma ci pensa il solito Son a trasformare una partita di calcio in un set di tennis. Hat-trick per il numero 7 che si porta il pallone a casa e il Tottenham alle semifinali di FA Cup. Dove si trova in ottima compagnia, con Arsenal, Manchester City e una tra Manchester United e Chelsea.