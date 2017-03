Successo nettissimo della squadra di van Bronckhorst che torna subito alla vittoria in Eredivisie: a segno Jorgensen (tripletta), Toornstra e l'infinito Kuyt.

4 ore fa di Vinicio Marchetti

Il Feyenoord si mette subito alle spalle la sconfitta nel derby con lo Sparta Rotterdam e liquida l’AZ con un roboante manita. Jorgensen timbra il cartellino tre volte, di Toornstra e Kuyt le altre reti dei padroni di casa. Per gli ospiti a segno Luckassen e Weghorst, autori rispettivamente del 3-1 e del 5-2 finale. Gli uomini di van Bronckhorst salgono a quota 66 punti in testa alla classifica di Eredivisie.

RUST | Feyenoord leidt dankzij goals van Jørgensen en Toornstra met 2-0 in De Kuip.#feyaz pic.twitter.com/IlTP4x1n5t — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) March 12, 2017

Il racconto di Feyenoord - AZ Alkmaar

Il match inizia a ritmi bassi, ma il primo affondo del Feyenoord è decisivo: all'11' Rick Karsdorp cerca e trova Nicolai Jørgensen ben appostato a centro area, il destro in allungo del danese è angolato e batte Krul. I padroni non sono sazi e al 21' trovano anche il gol del raddoppio: Jørgensen, indomabile, serve un assist d’oro a Toornstra che senza pensarci due volte libera il destro e fa 2-0. I biancorossi si portano ancora avanti al 31' con la conclusione di Miquel Nelom, ma il suo tentativo è respinto. Passano sessanta secondi ed è Berghuis a calciare col mancino. Tiro parato da Krul.

Minuut of vijf nog tot de rust. Feyenoord speelt zeker niet haar beste wedstrijd van het seizoen, maar leidt wel.#feyaz (2-0) pic.twitter.com/ERlNQ2Zthl — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) March 12, 2017

Secondo tempo

Al 59' lo scatenato Nicolai Jørgensen libera col petto Dirk Kuyt che con una gran botta di destro fa tris. L’AZ, però, al 62' ha uno sprazzo di orgoglio: calcio piazzato di Dabney dos Santos e colpo di testa di Derrick Luckassen. Al 70' passaggio filtrante di Jahanbakhsh per Wout Weghorst, il suo tiro termina di poco alto. All’80' il Feyenoord chiude il conto: Luckassen stende in area di rigore Jørgensen, che si presenta sul dischetto e cala il poker. All’82' Jørgensen completa la sua giornata memorabile: salta Krul e deposita in rete il terzo gol personale. C’è ancora tempo per un altro gol. Al 92' Dabney dos Santos verticalizza per Wout Weghorst che fissa il risultato sul 5-2 con un delizioso pallonetto. Il Feyenoord si conferma al comando della classifica di Eredivisie con 66 punti. L’AZ, invece, rimane bloccato a quota 38.