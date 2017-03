Continua il momento d'oro della squadra di Genesio che travolge il Tolosa 4-0. Protagonista assoluto Depay, autore di un eurogol da centrocampo.

11 ore fa di Andrea Centogambe

Ormai ha il vizio del poker, il Lione. Non parliamo di carte, ma di gol segnati: sempre quattro. Dopo il 4-2 rifilato alla Roma in Europa League, la squadra di Bruno Génésio si impone 4-0 contro il Tolosa nella 29esima giornata di Ligue 1. Sblocca il match Jallet al 36' con un bolide di destro da posizione defilata, raddoppia Cornet al 47' con un altro siluro che non lascia scampo a Lafont. Poi inizia lo show di Depay.

Capolavoro di Depay

Al 53' Depay riceve da Jallet e col destro sigla il 3-0 diagonale. Ma il meglio deve ancora venire. Corre il minuto 82 quando l'ex Manchester United ci prova da centrocampo e beffa Lafont per il 4-0 finale, il Parc Olympique Lyonnais non crede ai suoi occhi. Fortunatamente per Spalletti, Depay non è schierabile in Europa League.

