In arrivo altri due figli per il portoghese: sarà padre di due gemelli. Il campione del Real Madrid si è rivolto ancora a una madre surrogata.

1017 condivisioni 5 stelle

4 ore fa di Elmar Bergonzini

La doppietta più bella. L’unica che non si potrà paragonare alle altre. Il campione del Real Madrid Cristiano Ronaldo sarà presto papà di altri due bambini. Due gemelli in questo caso. La notizia è stata data dai taibloid inglesi, ma non c’è ancora la conferma ufficiale.

Cristiano Ronaldo ancora papà

La notizia che tanto farebbe felice Cristiano Ronaldo arriva da una fonte particolarmente vicina alla famiglia dell’asso portoghese, ma nessuno l’ha ancora confermata anche per il contratto di riservatezza che CR7 ha fatto firmare a tutti i suoi domestici. La mamma dei due gemelli non sarebbe la fidanzata Georgina, ma una madre surrogata. Il portoghese ripeterebbe così l’operazione che ha dato la vita anche a Cristiano Junior, nato proprio grazie all’inseminazione artificiale. Ora, 7 anni dopo, Cristiano Ronaldo avrebbe deciso che per il figlio è arrivato il momento di avere dei fratellini.

La fonte segreta racconta la felicità del calciatore e di tutti i suoi cari:

Cristiano Ronaldo e la sua famiglia non vedono l'ora di abbracciare i due piccoli. Nonostante tenga molto alla privacy, ha confessato ad amici più stretti che il lieto evento è molto vicino.

Secondo alcuni tabloid britannici, il primogenito sarebbe costato 10 milioni di sterline, anche se la notizia non è mai stata confermata. Quel che è certo è che questa è la doppietta più bella di Cristiano Ronaldo, e forse la più costosa.