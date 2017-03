I bianconeri vincono 2-1 contro il Milan e raggiungono i 70 punti, Napoli a -10. L'Inter travolge 7-1 l'Atalanta e sale a quota 54 punti al 4° posto in classifica.

un'ora fa

Si è aperta col botto la 27esima giornata. Allo Stadium la Juventus ha superato il Milan 2-1 al 97' grazie al contestatissimo calcio di rigore trasformato da Dybala. Con questa vittoria i bianconeri sono saliti a 70 punti nella classifica di Serie A. In attesa che la Roma affronti il Palermo nel posticipo domenicale, il Napoli si prende il secondo posto con 60 punti. In quarta piazza con 54 punti - in attesa del Monday Night Lazio-Torino - c'è l'Inter, esagerato contro l'Atalanta: 7-1 il risultato finale. I bergamaschi restano a 52.

Nella zona calda della classifica di Serie A perdono sia Pescara che Crotone, rispettivamente contro Udinese e Napoli. La Sampdoria si aggiudica il derby della Lanterna contro il Genoa, Muriel firma l'1-0. Nel confronto tutto emiliano tra Sassuolo e Bologna vince invece la squadra di Donadoni grazie alla rete di Destro. La Fiorentina passa nei minuti finali contro il Cagliari, il solito Kalinic regala tre punti a Sousa. Il Chievo dà spettacolo in casa liquidando l'Empoli con un netto 4-0. Di seguito la classifica di Serie A, i risultati del 28esimo turno e il programma della prossima giornata.