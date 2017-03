Nella classifica marcatori della Serie A, Icardi realizza una tripletta e si avvicina a Belotti. Nello stesso match tripletta pure per Banega. In gol anche Mertens.

Il 28mo turno del campionato italiano, spalmato in quattro giorni, sta dando importanti verdetti per quanto riguarda la graduatoria a squadre, ma anche per la classifica marcatori della Serie A .

Icardi, tripletta in nove minuti

In attesa degli ultimi match, la prestazione finora più eclatante risulta senza dubbio quella dell’ex capocannoniere Mauro Icardi che, dopo essere stato al comando fino a pochi turni fa, aveva rallentato, anche a causa della squalifica subita dopo il match contro la Juventus. A San Siro contro l’Atalanta, il capitano nerazzurro ha segnato una tripletta in nove minuti, fra il 17’ e il 26’, mettendo subito al sicuro il risultato. Tre gol molto diversi.

Il primo è stato da vero opportunista dell’area di rigore: punizione di Banega dal limite, un paio di ribattute, sulla palla arriva proprio Icardi che infila Berisha incrociando il tiro da sinistra. Passano 6 minuti ed è ancora il bomber nerazzurro ad arpionare il pallone, entrare in area, subire il fallo del portiere e procurarsi il calcio di rigore che lui stesso trasforma con un cucchiaio. Tre minuti dopo ancora Icardi è bravissimo nello stacco di testa su cross di Banega: 3-0 e pallone prenotato per il salotto di Wanda Nara. Con la tripletta odierna, il bomber nerazzurro si è portato provvisoriamente al secondo posto della classifica marcatori della Serie A con 20 reti segnate in 26 match, per una media-gol complessiva di 0,77.

Icardi esulta: tripletta per lui

La classifica marcatori della Serie A

Ma la tripletta è doppia a San Siro

Ma l’Inter di oggi non è stata solo Icardi, c’era anche un Ever Banega ispiratissimo che, oltre ad aver distribuito due assist, prima ha trasformato in rete due cross di Candreva – su uno dei quali ha quasi rubato palla proprio a Icardi -, poi ha battuto Berisha con una punizione magistrale, costringendo il magazziniere di San Siro a preparare di corsa un altro pallone.

Icardi e Banega coppia gol dell'Inter di oggi

Bomber Serie A: gli altri movimenti

In gol anche Dries Mertens in Napoli Crotone 3-0. Il belga ha trasformato uno dei due calci di rigore per gli azzurri, mantenendo il contatto con le primissime posizioni della classifica marcatori della Serie A. Nello stesso match, doppietta per Lorenzo Insigne che è così arrivato a 10 gol in questo campionato. Alle spalle del gruppetto di testa, muovono la classifica dei bomber della Serie A sia Nikola Kalinic sia Carlos Bacca che, con una rete ciascuno, salgono rispettivamente a 13 e 12 gol totali.