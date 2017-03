Cambia di nuovo la capolista della Liga. Il Barcellona cade a sorpresa sul campo del Deportivo, il Real vince 2-1 contro il Betis e si riprende la vetta.

9 ore fa di Andrea Centogambe

Cambio in vetta. Il Barcellona viene sconfitto 2-1 in casa del Deportivo, il Real Madrid vince con lo stesso risultato contro il Betis e torna a comandare la classifica di Liga. Il solito Sergio Ramos permette ai blancos di salire a quota 62 punti (con una partita in meno), due in più del Barcellona. Pareggia il Siviglia di Sampaoli, solo 1-1 in casa contro il Leganes. Sorride l'Atletico Madrid, Griezmann firma l'1-0 a Granada e porta i Colchoneros a 52 punti a -5 dagli andalusi. In quinta piazza troviamo il Villarreal, vittorioso 1-0 in trasferta col Celta Vigo. Nelle zone calde della classifica di Liga lo Sporting Gijon sogna il colpaccio contro il Valencia ma alla fine strappa solo un punto dopo esser passato in vantaggio. Di seguito la classifica di Liga, i risultati del 27esimo turno e il programma della prossima giornata.