3 ore fa di Andrea Centogambe

Il Bayern Monaco allunga ancora in testa alla classifica di Bundesliga. La squadra di Ancelotti vince 3-0 all'Allianz Arena contro l'Eintracht e sale a quota 59 punti in classifica. Frena ancora il Lipsia e scivola così a -10 dalla vetta. Dopo il 2-2 di una settimana fa contro l'Augsburg, arriva addirittura una sconfitta interna contro il Wolfsburg, che passa 1-0 grazie alla rete di Mario Gomez. Perde anche il Borussia Dortmund, fermo a 43 punti. L'Hertha Berlino supera 2-1 la squadra di Tuchel e si porta in quinta piazza a -3 proprio dai gialloneri.

In fondo alla classifica di Bundesliga da segnalare il successo per 2-1 del fanalino di coda Darmstadt contro il Mainz e il 2-2 dell'Ingolstadt contro il Colonia. L'Hoffenheim viene fermato 1-1 dal Friburgo, stesso risultato tra Bayer Leverkusen e Werder Brema. Lo Schalke liquida 3-0 l'Augsburg. Di seguito la classifica di Bundesliga, i risultati della 24esima giornata e il programma del prossimo turno.