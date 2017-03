Nonostante le prestazioni positive nel campionato svizzero, l'attaccante ivoriano in estate tornerà in giallorosso: succede ormai da tre sessioni di mercato.

di Marco Ercole

A Roma ci avevano sperato, le condizioni sembravano perfette per far sì che la cessione a titolo definitivo di Seydou Doumbia potesse verificarsi. Ma neanche la prossima sessione di calciomercato sarà quella giusta per riuscirci.

Il Basilea non riscatta Doumbia

Il 29enne attaccante ivoriano in estate tornerà in giallorosso, perché il Basilea - secondo quanto riferito dal portale svizzero Blick - non ha intenzione di esercitare il diritto di riscatto fissato a 6,5 milioni (da aggiungere ai 2 già versati lo scorso luglio per il prestito oneroso) e mantenerlo così in organico. Non sono stati sufficienti i 12 gol in 15 partite di campionato segnati finora da Doumbia, secondo cannoniere del campionato svizzero dietro solamente Guillaume Hoarau dello Young Boys.

In estate torna ancora alla Roma

E così ritornerà a Roma per la terza volta dopo le esperienze temporanee nel CSKA Mosca e nel Newcastle. Il club giallorosso lo metterà di nuovo sul mercato e proverà a cederlo un'altra volta, la quarta, l'ultima possibile con la formula del prestito con diritto di riscatto, visto che il contratto con la Roma scade nel giugno del 2019. E chissà che stavolta Doumbia non accetti di essere ceduto in Cina...