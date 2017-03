Vittoria pesantissima dell'Amburgo contro il Borussia Moenchengladbach, che prima di oggi era la miglior squadra del girone di ritorno. Decide il gol di Wood.

2 ore fa di Elmar Bergonzini

Nel posticipo della ventiquattresima giornata della Bundesliga l'Amburgo batte in casa il Borussia Moenchengladbach in rimonta. Dopo il gol di Christensen al 23', arriva il pareggio di Kostic al 36' prima del gol finale di Wood all'80. I padroni di casa agganciano Wolfsburg e Werder, il Gladbach perde l'occasione di raggiungere la zona europea.

Il racconto di Amburgo - Borussia Moenchengladbach

Entrambe le squadre hanno bisogno di punti e anche per questo il ritmo è altissimo fin dai primi minuti di gioco. L'Amburgo deve vincere per uscire dalla zona retrocessione, il Borussia, vincendo, sarebbe in zona Europa League dopo una lunga rincorsa. Al 7' l'Amburgo va vicino al gol con il tiro di Holtby, ma Sommer è attento. All'8' ci porva Kostic, ma Sommer respinge in angolo, sugli sviluppi del quale sia Papadopoulos che Jung sfiorano il vantaggio. Al 23' il gol arriva, ma è del Gladbach: bello il cross di Wendt e perfetto lo stacco di Christensen che fa 0-1. Da quel momento la partita è piena di capovolgimenti di fronte. Al 35’ Holtby pareggia con un bel gol in pallonetto, che viene però annullato per fuorigioco. Appena pochi secondi dopo però, l’1-1 arriva davvero. Diekmeier sfonda sulla destra e crossa in mezzo, dove Kostic stacca su Elvedi e di testa manda la palla sul palo e poi in gol. Al 44' doppia grande occasione per il Gladbach: Herrmann si trova solo contro Adler, ma non riesce a saltarlo, il pallone finisce a Drmic, il cui tiro a porta vuota viene però respinto da Jung. Nella ripresa nel Gladbach evidentemente si sentono le fatiche europee: l'Amburgo prende sempre più campo e non permette agli ospiti di rendersi pericolosi. All'80' il gol dell'Amburgo non può essere considerato sorprendente, ma di certo casuale. Wood cade in area di rigore e resta a terra, il pallone arriva a Kostic che calcia, il pallone sbatte su Jantschke e torna a Wood che fa 2-1. Nei minuti finali l'Amburgo mantiene il vantaggio e raggiunge Wolfsburg e Werder al terzultimo posto.

Curiosità

L’Amburgo arrivava a questa partita con una serie positiva interna di sei partita (4 vittorie e 2 pareggi), la più lunga degli ultimi 3 anni. Allo stesso tempo i padroni di casa hanno vinto 3 delle ultime 5 partite disputate, tante quante nelle prime 18 giornate. Quello di Christensen è stato il 300esimo gol nello scontro diretto fra le due squadre.