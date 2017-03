Con la Juventus Vidal nel 2012 ha vinto uno scudetto da imbattuto. Col Bayern, in Bundesliga, non viene battuto da oltre un anno: l'ultima sconfitta a marzo 2016.

di Elmar Bergonzini

Invincibile. Basta la parola per sentirsi forti. Basta la parola per descrivere Arturo Vidal. Il cileno ex Juventus, da quando è al Bayern Monaco non perde mai. In questa stagione è stato sconfitto solo in una delle 32 partite disputate: quella del 28 settembre contro l’Atletico Madrid in Champions League. Considerando però che i bavaresi si sono comunque qualificati, si tratta di una sconfitta ininfluente.

Vidal l’invincibile

Che Vidal sia decisivo non lo si scopre certo oggi. Lo è stato per anni con la Juventus, lo è ora al Bayern. Martedì, in Champions, ha segnato due gol all’Arsenal. Ancelotti, nei giorni scorsi, si è esposto parlando di lui:

È uno dei migliori al mondo. Ha qualità, carattere e personalità, è importante per noi.

Più che altro però Vidal è un portafortuna. Sono 374 giorni che non perde in Bundesliga. L’ultima sconfitta risale infatti al 2 marzo 2016. Quel giorno i bavaresi vennero superati 2-1 dal Mainz. Il Bayern quest’anno in campionato è stato sconfitto solo dal Borussia Dortmund, ma quel giorno Vidal era assente. Per questo ora Arturo è imbattuto in Bundesliga da 28 partite. Quasi un campionato intero. Un po’ come successo con la Juventus, quando nel 2011-12, divenne campione d’Italia senza perdere nemmeno una gara. Invincibile. Basta la parola per sentirsi forti. Basta la parola per descrivere Arturo Vidal.