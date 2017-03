Ufficiale il Clasico negli Stati Uniti, all'Hard Rock Stadium di Miami: si giocherà il prossimo 29 luglio. Gaffe di Hristo Stoichkov nella conferenza stampa.

1 condivisione 0 stelle

7 ore fa di Marco Ercole

Il Clasico a Miami è ormai una realtà. L'International Champions Cup renderà possibile la seconda sfida della storia fuori dalla Spagna tra Real Madrid e Barcellona. La partita si giocherà a Miami il prossimo 29 luglio all'1.30 (19.30 statunitensi) nell'Hard Rock Stadium, come annunciato dalla conferenza stampa andata in scena proprio nell'East Coast americana.

Barcellona v Real Madrid a Miami

Hanno partecipato nomi importanti in rappresentanza dei due club, come Roberto Carlos, Butragueño, Stoichkov e Iván Zamorano, insieme a stelle della NFL come Dan Marino e Ndamukong Suh. Il più grande finanziatore che ha permesso la realizzazione di questa partita è Stephen Ross, magnate del settore immobiliare e presidente dei Miami Dolphins:

È un sogno che diventa realtà. La miglior partita che si possa vedere: ogni Clásico è una guerra e il solo confronto tra Messi e Cristiano Ronaldo è sufficiente per spiegarlo.

Un Clasico in stile Super Bowl

Si sta già lavorando per stabilire i prezzi dei 65mila biglietti, con quelli più economici che dovrebbero aggirarsi sui 187 euro, fino ad arrivare ai 935 riservati per i posti vip. La prevendita inizierà comunque il prossimo venerdì 17 marzo, mentre la vendita libera si aprirà tre giorni dopo. Esistono anche i pacchetti completi extra lusso tra i 950 e 1400 dollari, comprendenti una notte in suite nell'Hotel Fontainebleau. Si tratta di un evento sul quale gli Stati Uniti puntano molto e che vogliono far diventare una sorta di Super Bowl del calcio (quello vero del Football Americano del 2020 si disputerà proprio nell'Hard Rock Stadium), anticipato da alcuni eventi nei giorni precedenti ed esibizioni varie, come quella del cantante rap Flo Rida.

L'Hard Rock Stadium di Miami ospiterà il "Super Bowl del calcio" Barcellona-Real Madrid

Il precedente fuori dalla Spagna

Non è la prima volta che Barcellona e Real Madrid si affrontano fuori dalla Spagna. Già in passato era accaduto, in Venezuela, nel 1982. Allo stadio Farid Richá di Barquisimeto si giocava il primo Clásico della storia oltre i confini della Penisola Iberica, in occasione della finale per il terzo posto della "Copa Presidente della Repubblica del Venezuela" (in finale erano andate Inter e Porto): una gara decisa dal gol in apertura d'incontro di Vicente Del Bosque, che regalava così la vittoria per 1-0 al Real Madrid.

Sarà un affare per tutti

Emilio Butragueño ha parlato di questa partita come di un "simbolo dello sport senza frontiere": Nel corso della conferenza stampa di presentazione, il direttore delle relazioni istituzionali del Real Madrid

Real Madrid-Barcellona è la partita più speciale che qualunque appassionato di calcio possa vedere.

Dello stesso tenore le dichiarazioni del rappresentante del club catalano, il vice-presidente Manel Arroyo:

Con questo Clásico si sta facendo la storia, sarà un momento chiave per lo sviluppo del calcio in questo Paese.

incasseranno 6 milioni a testa da questa amichevole in terra statunitense. E sarà anche molto conveniente, visto che Real Madrid e Barcellona da questa amichevole in terra statunitense.

La gaffe di Hristo Stoichkov

Tra i tanti commenti entusiastici che sono usciti da questa conferenza stampa, però, spicca quello molto "particolare" dell'ambasciatore del Barcellona, il bulgaro Hristo Stoichkov. Nel corso del meeting, l'ex calciatore si è avvicinato con la mano a coprire la bocca a Roberto Carlos, sussurrandogli qualcosa. Peccato però che i microfoni fossero ancora aperti e le sue parole si siano sentite nitidamente:

Tanto coloquio… Para mi… Su p**a madre.

Tradotto, viene fuori una sorta di "Quante parole di mer*a". Insomma, il buon Hristo si era un po' annoiato...