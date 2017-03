Forse ancora inebriata dal 6-1 sul Paris Saint-Germain, la squadra di Luis Enrique perde in casa del Deportivo 2-1. Adesso il Real Madrid può tornare in vetta.

3 ore fa di Michele Pedrotti

La leggendaria impresa contro il Paris Saint-Germain deve aver prosciugato il Barcellona. Nella 27esima giornata i blaugrana cadono incredibilmente al Riazor contro un grande Deportivo La Coruña. Al vantaggio nel finale di primo tempo di Joselu risponde a inizio ripresa Suarez, poi Bergantinos firma il 2-1 per la squadra di Pepe Mel. Il Real Madrid, che stasera attende il Betis al Bernabeu, ha l'occasione di tornare in vetta alla Liga.

La cronaca di Deportivo - Barcellona

La prima occasione del match è per il Barcellona al 27'. Su una punizione calciata da Messi, Suarez viene lasciato completamente solo ma non riesce a dare forza al pallone permettendo a Lux di parare facilmente. Poco dopo ci prova ci prova anche André Gomes, calciando alto con un destro a giro. La pressione dei catalani si fa maggiore azione dopo azione, ma al 39' rischiano su una girata bellissima di Joselu parata miracolosamente da ter Stegen. Sul calcio d'angolo successivo gli uomini di Pepe Mel trovano addirittura il gol del vantaggio proprio con Joselu, bravo ad approfittare di un erroraccio collettivo della difesa di Luis Enrique.

La ripresa

Al Barcellona servono 59 secondi della ripresa per pareggiare i conti. Su una palla vagante in area di rigore si avventa come un rapace Suarez, che con un destro potentissimo buca Lux. Il gol dei blaugrana non scoraggia i padroni di casa, più aggressivi su ogni singolo pallone e caricati da un Riazor caldissimo. L'intensità della gara continua ad aumentare, ma il risultato rimane inchiodato sull'1-1 senza che ci siano grosse occasioni. Fino al 74', quando il Depor incredibilmente passa ancora su calcio d'angolo. Il cross preciso di Emre Colak trova la testa di Alejandro Bergantinos che sigla il suo primo gol in stagione alla prima presenza da titolare. L'ultimo quarto d'ora è un assedio del Barça: all'80' Suarez, tutto solo in area, viene servito da Sergi Roberto ma tira addosso a Lux. Il Depor potrebbe chiuderla ma Fajr è egoista e sbatte contro ter Stegen. È una sconfitta che fa malissimo al Barcellona, mentre per i galiziani sono tre punti d'oro in chiave salvezza. Adesso i punti di vantaggio sul Granada terzultimo sono 8.