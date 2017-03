Demian Maia è deluso dalle ultime decisioni prese da UFC. Il brasiliano non si lamenta, ma non nasconde il suo rammarico per la mancata title shot.

Demian Maia è il contendente numero uno nella categoria dei welter, ma non ha in programma un match titolato. Il brasiliano è stato imbattuto nella categoria dei welter negli ultimi tre anni, inanellando sei vittorie di fila contro avversari davvero duri. A seguito della schiacciante vittoria al primo round su Carlos Condit grazie a una sottomissione, Maia aveva chiesto con insistenza una chance titolata. Dopo aver meditato però, il brasiliano ha deciso di accettare un match contro Jorge Masvidal per non rimanere inattivo per troppo tempo. Il match avverrà a UFC 211 e Masvidal non è senz’altro l’ultimo arrivato. L’ufficializzazione del match ha sorpreso molti, visto anche l’esito del main event di UFC 209.

Jorge Masvidal. Ha battuto in maniera schiacciante Donald Cerrone, guadagnando una possibilità contro Demian Maia.

"Non solo colpa di UFC"

Adesso infatti Tyron Woodley ha bisogno di un altro sfidante e non ci sono contendenti credibili a disposizione. Anche Maia si è detto stranito dal fatto che UFC gli abbia offerto il match contro Masvidal e non abbia atteso per offrirgli la title shot. Ne ha parlato a The MMA Hour:

Non lo so, davvero non lo so. Non credo sia colpa del tutto di UFC, penso che a volte però mi trattengano troppo. Ricordo subito dopo aver combattuto contro Gunnar Nelson, stavo guardando il match fra Lawler e Condit, ero a bordo gabbia, mi stavano filmando. Credevo di essere il prossimo, ma UFC non lo ha permesso, mi hanno messo contro Matt Brown. Ho pensato che sarei stato il prossimo dopo quel match, ma non è andata così.

Il finale del match fra Robbie Lawler e Carlos Condit, vinto dal primo per decisione non unanime. Era UFC 195 e il main event fra i due fu leggendario.

Poi ho combattuto contro Condit, ho vinto in maniera schiacciante, ma è stato inutile. Quindi non chiedetemi nulla, non lo so. Con le scelte della nuova compagnia - ha continuato Maia - è diventato tutto così difficile da interpretare.

Secondo UFC, Maia dovrebbe rimanere più attivo per ottenere una title shot, alcuni critici del brasiliano invece si attaccano al fatto che non venda molti PPV. Maia non scarta seccamente queste ipotesi, ma è un problema che riguarda tutti e non solo lui, nella divisione.

Si parla tanto della vendita delle pay-per-view, ma la realtà è che nella categoria dei welter non vende nessuno. A volte la gente parla alle mie spalle dandosi queste giustificazioni, ho conseguito vittorie per sottomissione, ho sempre dato ottime prove, la gente vuole vedermi combattere.

Maia è evidentemente rammaricato. Sa di offrire più spettacolo di tanti altri fighter che hanno ottenuto la chance titolata, ma non gli è mai stata data la possibilità. L'ultima volta che ha combattuto per un titolo, è stato contro Anderson Silva a UFC 112, nell'aprile 2010. Il match viene ricordato come molto noioso, fu vinto da Silva per decisione unanime. "The Spider" conservò così il titolo dei pesi medi.

Un frame dell'incontro fra Anderson Silva e Demian Maia, avvenuto nell'aprile 2010 a UFC 112.

Non dico che l’ultimo match fra Woodley e Thompson sia andato male, ma tutti sanno che non ha venduto. Quindi non è un problema che coinvolge solo me, è un problema comune. UFC dovrebbe promuovere meglio una divisione che ha difficoltà a vendere. Credo che la gente creda a delle bugie e se le ripete finché non divengono la loro realtà. Io non venderei meno di Wonderboy. So che venderei di più.

Stephen Thompson ha affrontato per due volte il campione Tyron Woodley, ottenendo rispettivamente un pareggio maggioritario e una sconfitta per decisione maggioritaria.

Il marketing è tutto. Quando UFC ha organizzato il loro secondo incontro, in virtù del fatto che nel primo avevano ottenuto il premio Fight of the Night, ricordo che proprio la vittoria del bonus fu quasi una giustificazione. In realtà il loro match è stato molto noioso, nessuno ha premuto il grilletto per tre round, il quarto round ha visto un’impennata ed è stato molto eccitante, ma il quinto è stato noioso. Quando vuoi spingere qualcuno, puoi farlo (riferendosi all’organizzazione, ndr).

Maia si sente un po'frustrato, ma sa di poter gestire la situazione.

So che la mia missione non è solo quella di essere campione. Essere campione sarebbe grande e vorrei esserlo, ma non è una cosa che posso controllare. Credo di poter essere campione anche in questo momento, ma qualcuno deve mettermi in un match titolato, prima. So che potrei vincere il match titolato, ma non ho il potere di costringerli a farmi combattere per il titolo. Come atleta sono frustrato, ma ho cose più grandi da concludere nella mia vita e sono felice così.

Maia merita senz'altro la chance titolata, ma adesso lo scoglio più grande risponde al nome di Jorge Masvidal.